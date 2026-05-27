Sukces studentów Politechniki Bydgoskiej na międzynarodowym konkursie Boscha w Rumunii [zdjęcia]

Studenci Politechniki Bydgoskiej jako jedyni z Polski dotarli do finału konkursu Bosch Mobility Future Challenge. Zgłosiło się 150 drużyn z całego świata. Sławomir Piotrzkowski, Konrad Walczak, Michał Klamka i zaprogramowany przez nich samochód autonomiczny znaleźli się w ścisłej czołówce ośmiu najlepszych grup.

Najszybsze auto na konkursie

- Głównym atutem naszego rozwiązania była przede wszystkim prędkość przetwarzania. Pozostałe zespoły miały cięższe oprogramowanie, które przetwarzało może kilkanaście klatek na sekundę. My się uparliśmy i przetwarzaliśmy 60 klatek na sekundę, co pozwoliło temu autu bardzo szybko jechać. Mimo że nie wygraliśmy, na pewno mieliśmy tam najszybsze auto.



„Nie doszło do strasznych stłuczek"

- Nowe podejście opierało się na takim indywidualnym przejechaniu trasy, natomiast organizatorzy w Centrum Technologicznym Boscha uznali, że urozmaicą troszeczkę konkurs i takim ostatnim elementem była wspólna walka na arenie, gdzie już wszyscy finaliści faktycznie jeżdżą razem, w tym samym czasie i mają trasy narzucone z góry. Główne utrudnienie było takie, żeby nie doszło do żadnych strasznych stłuczek. Okazało się, że nasze auto jest bardzo bezpieczne - mówili projektanci z Politechniki Bydgoskiej naszej reporterce Dorocie Witt.



W tym roku bydgoski zespół Implation Drivers wylosował numer 8 jako numer konkursowy.

Konkurs odbywa się od 2017 roku w Rumunii, Bydgoszczanie brali w nim udział po raz piąty.