Sukces studentów Politechniki Bydgoskiej na międzynarodowym konkursie Boscha w Rumunii [zdjęcia]

2026-05-27, 20:26  Dorota Witt/KB
Studenci Politechniki Bydgoskiej jako jedyni z Polski dotarli do finału konkursu Bosch Mobility Future Challenge. Zgłosiło się 150 drużyn z całego świata/fot. Politechnika Bydgoska

Studenci Politechniki Bydgoskiej jako jedyni z Polski dotarli do finału konkursu Bosch Mobility Future Challenge. Zgłosiło się 150 drużyn z całego świata. Sławomir Piotrzkowski, Konrad Walczak, Michał Klamka i zaprogramowany przez nich samochód autonomiczny znaleźli się w ścisłej czołówce ośmiu najlepszych grup.

Najszybsze auto na konkursie
- Głównym atutem naszego rozwiązania była przede wszystkim prędkość przetwarzania. Pozostałe zespoły miały cięższe oprogramowanie, które przetwarzało może kilkanaście klatek na sekundę. My się uparliśmy i przetwarzaliśmy 60 klatek na sekundę, co pozwoliło temu autu bardzo szybko jechać. Mimo że nie wygraliśmy, na pewno mieliśmy tam najszybsze auto.

„Nie doszło do strasznych stłuczek"
- Nowe podejście opierało się na takim indywidualnym przejechaniu trasy, natomiast organizatorzy w Centrum Technologicznym Boscha uznali, że urozmaicą troszeczkę konkurs i takim ostatnim elementem była wspólna walka na arenie, gdzie już wszyscy finaliści faktycznie jeżdżą razem, w tym samym czasie i mają trasy narzucone z góry. Główne utrudnienie było takie, żeby nie doszło do żadnych strasznych stłuczek. Okazało się, że nasze auto jest bardzo bezpieczne - mówili projektanci z Politechniki Bydgoskiej naszej reporterce Dorocie Witt.

  • W tym roku bydgoski zespół Implation Drivers wylosował numer 8 jako numer konkursowy.
  • Konkurs odbywa się od 2017 roku w Rumunii, Bydgoszczanie brali w nim udział po raz piąty.

Relacja Doroty Witt

Czy wirtualny świat można skutecznie kontrolować? Konferencja na bydgoskim UKW

Nowe wieści w sprawie włocławskiego mostu. Miasto czeka na ruch wykonawcy

Z tym dębem nie było im po drodze, ale cenną bydgoską roślinę udało się ocalić

Czym jest bezpieczeństwo w XXI wieku? O tym na Politechnice Bydgoskiej rozmawiało prawie 400 osób

Polityczny wstrząs w Inowrocławiu. Jeden radny usunięty, drugi sam rezygnuje. Znamy powody

Gdzie są królewskie insygnia? Szukali ich uczniowie z Bydgoszczy

Fotograficzna podróż w czasie. Spotkanie miłośników fotografii tradycyjnej w Świeciu

Jacek Protasiewicz nie jest już w zarządzie Szpitala w Lipnie. W tle skandal i wulgarne wpisy [AKTUALIZACJA]

Groźny pożar w Bydgoszczy. Przy ulicy Przemysłowej paliły się pojemniki z chemikaliami [zdjęcia]

