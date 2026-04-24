15 milionów zł dla Politechniki Bydgoskiej. Uczelnia wyda je m.in. na cyberbezpieczeństwo

2026-04-24, 11:36 Agata Raczek/KB

Na zdjęciu od lewej: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, rektor PBŚ prof. Marek Adamski/fot. Agata Raczek

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dziś z Politechniką Bydgoską umowę pożyczki na szeroko pojętą cyfryzację. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dzięki temu wsparciu Politechnika Bydgoska kupi nowoczesne serwery do pracy nad sztuczną inteligencją, uruchomi własne centrum monitorowania cyberbezpieczeństwa oraz zmodernizuje serwerownię i sieć.



- 15 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na transformację cyfrową i uczelni, i konkretnego wydziału, i konkretnych sal, i konkretnych inwestycji w infrastrukturę, wzmocni, ale i ulepszy stan posiadania uczelni, jeżeli chodzi o narzędzia informatyczne, budowanie odporności i też transformację cyfrową. To wszystko jest możliwe dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, bo pieniądze z KPO popłynęły do Polski szerokim strumieniem. Przez długi czas te pieniądze były wyhamowane, nie można było z nich korzystać. Dzisiaj z puli 2,8 miliarda złotych wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane na transformację cyfrową – a chętnych na skorzystanie z tych środków było jeszcze więcej. To oznacza, że Polacy chcą tej transformacji cyfrowej, chcą jej uczelnie wyższe, chcą samorządy, chcą skorzystać z tego firmy i nie byłoby to możliwe bez wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego.