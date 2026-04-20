Politechnika Bydgoska buduje Centralne Laboratorium. Na górze nauka, pod ziemią schronienie

Politechnika Bydgoska przygotowuje się do budowy Centralnego Laboratorium – innowacyjnego zaplecza dydaktyczno-badawczego. Umowa na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji już została podpisana.

Budynek powstanie na terenie fordońskiego kampusu. Na trzech kondygnacjach naziemnych znajdą się laboratoria badawcze i dydaktyczne o powierzchni ok. 10 tys. m2.



- Z nowocześnie wyposażonych laboratoriów korzystać będą naukowcy różnych dziedzin, m.in. chemicy, medycy, biolodzy, zootechnicy, biotechnolodzy, fizycy, specjaliści z zakresu agrotechnologii czy inżynierii środowiska. Powstanie obiektu będzie także milowym krokiem w procesie konsolidacji uczelni. W nowym budynku zaplecze infrastrukturalne będą miały wydziały znajdujące się obecnie poza fordońskim kampusem – przekazał w komunikacie uczelni prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej.



