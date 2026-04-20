Politechnika Bydgoska buduje Centralne Laboratorium. Na górze nauka, pod ziemią schronienie

2026-04-20, 17:11  Redakcja/KB
Umowa na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji już została podpisana/fot. Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska przygotowuje się do budowy Centralnego Laboratorium – innowacyjnego zaplecza dydaktyczno-badawczego. Umowa na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji już została podpisana.

Budynek powstanie na terenie fordońskiego kampusu. Na trzech kondygnacjach naziemnych znajdą się laboratoria badawcze i dydaktyczne o powierzchni ok. 10 tys. m2.

- Z nowocześnie wyposażonych laboratoriów korzystać będą naukowcy różnych dziedzin, m.in. chemicy, medycy, biolodzy, zootechnicy, biotechnolodzy, fizycy, specjaliści z zakresu agrotechnologii czy inżynierii środowiska. Powstanie obiektu będzie także milowym krokiem w procesie konsolidacji uczelni. W nowym budynku zaplecze infrastrukturalne będą miały wydziały znajdujące się obecnie poza fordońskim kampusem – przekazał w komunikacie uczelni prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej.

  • Część podziemna pełnić ma podwójną funkcję techniczno-parkingową i ochronną. Centralne Laboratorium Politechniki Bydgoskiej może posiadać status budowli ochronnej U-1 i służyć ochronie mieszkańców miasta przed zagrożeniami w rozumieniu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) odpowiada spółka MW TECHNIC.

źr. Politechnika Bydgoska

