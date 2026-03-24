Reportażysta Polskiego Radia PiK Michał Słobodzian otrzyma odznaczenie „Dumni z Powstańców”

2026-03-24, 08:00 Michał Słobodzian/DW

Doceniono reportaż Michała Słobodziana pt. „Potrzymaj mnie za rękę”. Uroczystość wręczenia rozpocznie się dziś w samo południe w Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach.

Symboliczne odznaczenie ustanowiono z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i kampanii społecznej „BohaterON”, upamiętniającej niepodległościowy zryw z 1944 roku.



- Nie ukrywam, że gdy dowiedziałem się, że odznaczenie wręczają Powstańcy Warszawscy, to naprawdę się wzruszyłem - podkreśla Michał Słobodzian. - Komitet docenił mój reportaż pod tytułem „Potrzymaj mnie za rękę”. To opowieść oparta między innymi na wspomnieniach Marii Kucenty, bydgoszczanki, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Nagrywałem ją bardzo dawno temu, ale mam przed oczami panią Marię, to z jaką pasją opowiadała o huku płonącej Warszawy, ale także o takich zwyczajnych chwilach, w których ludzie na przykład wyznawali sobie miłość. Zdecydowano o odznaczeniu mnie, ale myślę, że jest to wyróżnienie dla całej naszej rozgłośni, dla reportażystów, bo my naprawdę od lat opowiadamy o losach Powstańców Warszawskich - dodaje.

Odznaczenie „Dumni z Powstańców” zaprojektował profesor Wincenty Kućma, twórca Pomnika Powstania Warszawskiego.

Reportaż Michała Słobodziana pt. „Potrzymaj mnie za rękę" miał premierę 1 sierpnia 2024 roku. Można go posłuchać tutaj.










