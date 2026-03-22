2026-03-22, 13:00 Michał Zaręba/DW

Wielkanocny klimat w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Od pisanek jak dzieła sztuki po tradycyjne przysmaki/Fot. Michał Zaręba

Rzeźby, tkaniny, palmy, ceramika i jajka zdobione różnymi technikami - znalazły się na kiermaszu wielkanocnym w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Wystawcy są z różnych stron Polski.

- Mamy pisanki malowane we wzory kujawskie, haft kujawski i porcelana malowana we wzory z fajansu włocławskiego - opisuje swoje stoisko jedna z wystawczyń. - Rękodzieło wraca do łask i coraz bardziej jest popularne i doceniane - opisuje Włocławianka.

- My jesteśmy z Ziemi Garwolińskiej - przedstawia się inny wystawca. - Mamy własnoręcznie robione ceramiczne figurki, kurki, zające, baranki wielkanocne, kapliczki. Od ponad 30 lat zajmujemy się tym i dzieci też robią z nami te ozdoby - dodaje.



XIX kiermasz wielkanocny w toruńskim muzeum potrwa do godz. 14.

