Wyciek gazu azotowego niedaleko Włocławka. Cztery pojemniki rozszczelniły się

2026-01-27, 10:03 Agnieszka Marszał/Redakcja

Wyciek gazu w Bądkowie (pow. aleksandrowski). Fot. ilustracyjne

Do wycieku gazu doszło w jednej z firm w miejscowości Bądkowo (pow. aleksandrowski). Doszło do rozszczelnienia czterech pojemników.

Na stronie internetowej gminy Bądkowo pojawił się ostrzegający wpis. - Z uwagi na wyciek substancji niebezpiecznych z zakładu zlokalizowanego w Bądkowie, mieszkańców Bądkowa oraz okolicznych miejscowości prosimy o zamknięcie okien i drzwi oraz pozostanie w domach. Opuszczanie budynków może stwarzać zagrożenie dla zdrowia - czytamy.



Na miejscu jest 10 jednostek strażackich. W celu walki z wyciekiem gazu przywieziono cysternę. Pracuje też Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Włocławka. Doszło do rozszczelnienia czterech pojemników. - Trwają działania związane z wypłukiwaniem substancji kwasu azotowego z rozszczelnionych zbiorników do szczelnych - mówi mł. bryg. Mariusz Bladoszewski. - W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców, nie mamy też informacji o osobach poszkodowanych - dodaje.