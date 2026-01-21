Uwaga! Z powodu awarii w Bydgoszczy nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-21, 18:59  Monika Siwak / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Do awarii zasilania doszło na ulicy Wojska Polskiego od Trasy Uniwersyteckiej do Szarych Szeregów. Nie kursują tramwaje od ronda Jagiellonów przez rondo Kujawskie do Szarych Szeregów.

Za dwójkę dziewiątkę i jedenastkę na tej trasie kursują autobusy zastępcze - przystanek przy rondzie Jagiellonów na Bernardyńskiej

Bydgoszcz
Bydgoszcz, awaria,

