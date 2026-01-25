Bydgoscy drogowcy są już pewni: tramwaje wrócą na Górny Taras w poniedziałek rano

2026-01-25, 20:30  Redakcja
Tramwaje mają wrócic na Górny Taras rankiem, 26 stycznia/ Fot. Dorota Witt

Tramwaje mają wrócic na Górny Taras rankiem, 26 stycznia/ Fot. Dorota Witt

Rankiem, 26 stycznia otwarte dla ruchu zostanie torowisko na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Linie tramwajowe numer 2, 9 i 11 wrócą na swoje stałe trasy. Tym samym zawieszone zostanie kursowanie autobusowej komunikacji zastępczej - poinformowali bydgoscy drogowcy.

Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zapowiedzieli w niedzielny wieczór (25 stycznia), że kończą się prace naprawcze związane z usuwaniem awarii kabli zasilających na ulicy Wojska Polskiego.

- Służby utrzymaniowe Miejskich Zakładów Komunikacyjnych prowadziły działania bez przerw, aby jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie linii tramwajowych na tym odcinku ul. Wojska Polskiego. Obecnie na miejscu trwają prace porządkowe i pomiary - przekazali drogowcy ok. godz. 19 w niedzielę.

Dodali, że linie tramwajowe numer 2, 9 i 11 wrócą na swoje stale trasy w poniedziałek od pierwszych kursów.

