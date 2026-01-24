Co dalej z awarią na Górnym Tarasie w Bydgoszczy? Najszybciej tramwaje wrócą na trasy po weekendzie

2026-01-24, 16:31 Bartosz Nawrocki / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Od środy (14.01.) tramwaje nie jeżdżą ul. Wojska Polskiego. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej.

- Przystąpiliśmy do kolejnego etapu prac. Uszkodzenie było na tyle poważne, że musieliśmy zrobić odkrywkę po drugiej stronie torów, aby zweryfikować stan przewodów zasilających - mówi Piotr Bojar, prezes MZK. - Robimy wszystko, aby uruchomić ruch tramwajowy w poniedziałek (26.01 - przyp. red.)



Na ten moment nikt nie jest w stanie zagwarantować, że to się uda. Przypomnijmy, na odcinku od Kapuścisk przez Wojska Polskiego, Kujawską i Bernardyńską uruchomiono zastępczą linię autobusową „zaT2".





