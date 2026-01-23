Dlaczego nie kursują tramwaje? Znaleziono miejsce uszkodzenia kabli na Górnym Tarasie w Bydgoszczy

2026-01-23, 14:44  Monika Siwak/Redakcja
Specjaliści są na miejscu i przygotowują się do naprawy/fot. Agata Raczek

Specjaliści są na miejscu i przygotowują się do naprawy/fot. Agata Raczek

Mechaniczne  uszkodzenie kabla było przyczyną awarii zasilania linii tramwajowej na Górnym Tarasie w Bydgoszczy.

- Około dwa tygodnie temu prowadzono badania  geologiczne przed remontem wiaduktu tramwajowego na ulicy Wojska Polskiego - poinformował nas szef Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Piotr Bojar. - Doszło wtedy do przepalenia całej wiązki.

Od dwóch dni z powodu awarii tramwaje jeżdżą inną trasą. - W nocy, po wielogodzinnych poszukiwaniach, służbom Miejskich Zakładów Komunikacyjnych udało się zlokalizować miejsce awarii podziemnych kabli zasilających - mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Katarzyna Muszyńska. - Uszkodzenie znajduje się w pasie zieleni, przed wiaduktem od strony ulicy Ujejskiego. Obecnie ustalany jest zakres naprawy oraz technologia wykonania, z uwagi na bliskość innych kabli, w których cały czas jest zasilanie. Specjaliści są na miejscu i przygotowują się do naprawy.
Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Być może w piątek do wieczora lub dopiero po weekendzie.

Kłopot z zasilaniem pojawił się w środę po południu na ulicy Wojska Polskiego, między Ujejskiego a Magnuszewską. Nadal nie jeżdżą tam tramwaje nr 2, 9 i 11.  Od węzła Perłowa korzystają z objazdu przez Toruńską i Rondo Fordońskie. Z kolei „w górę", do węzła Szare Szeregi - od Ronda Jagiellonów przez Bernardyńską, Rondo Kujawskie i ulicę Wojska Polskiego, kursują autobusy zastępcze. 
 

Mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Katarzyna Muszyńska

Bydgoszcz

Region

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w całym regionie. Przewodnik po wydarzeniach

2026-01-23, 13:49
Wyciek gazu pod namiotem sportowym w bydgoskim Fordonie. Dzieci trafiły do szpitala

Wyciek gazu pod namiotem sportowym w bydgoskim Fordonie. Dzieci trafiły do szpitala!

2026-01-23, 12:47
Gwałtowne wzrosty stanów wody Alert pierwszego stopnia dla Kujawsko-Pomorskiego

Gwałtowne wzrosty stanów wody! Alert pierwszego stopnia dla Kujawsko-Pomorskiego

2026-01-23, 11:20
Pomaga w nauce czytania i opóźnia starzenie mózgu. Ręcznie pisane pozdrowienia od naszych Słuchaczy

Pomaga w nauce czytania i opóźnia starzenie mózgu. Ręcznie pisane pozdrowienia od naszych Słuchaczy!

2026-01-23, 10:25
Prof. Czerwionka-Szaflarska: WOŚP daje nam nadzieję na odbudowę sprzętu na gastroenterologii [Rozmowa Dnia]

Prof. Czerwionka-Szaflarska: WOŚP daje nam nadzieję na odbudowę sprzętu na gastroenterologii [Rozmowa Dnia]

2026-01-23, 08:56
Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, przy wjeździe na Most Kazimierza Wielkiego

Wypadek na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, przy wjeździe na Most Kazimierza Wielkiego

2026-01-23, 08:40
Miał być ogólnopolski hit i tłumy, a brakuje uczniów kierunku technik dentystyczny [zdjęcia]

Miał być ogólnopolski hit i tłumy, a brakuje uczniów kierunku technik dentystyczny [zdjęcia]

2026-01-23, 08:24
To był czas pełen dźwięków. W Akademii Muzycznej podsumowano Bydgoski Rok Muzyki [zdjęcia]

To był czas pełen dźwięków. W Akademii Muzycznej podsumowano Bydgoski Rok Muzyki [zdjęcia]

2026-01-23, 06:50
Jak rozumieć zaproszenie Rosji do rozmów o jej udziale w Radzie Pokoju [Wieści ze Wschodu]

Jak rozumieć zaproszenie Rosji do rozmów o jej udziale w Radzie Pokoju? [„Wieści ze Wschodu”]

2026-01-22, 21:20

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę