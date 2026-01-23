Dlaczego nie kursują tramwaje? Znaleziono miejsce uszkodzenia kabli na Górnym Tarasie w Bydgoszczy

2026-01-23, 14:44 Monika Siwak/Redakcja

Specjaliści są na miejscu i przygotowują się do naprawy/fot. Agata Raczek

Mechaniczne uszkodzenie kabla było przyczyną awarii zasilania linii tramwajowej na Górnym Tarasie w Bydgoszczy.

- Około dwa tygodnie temu prowadzono badania geologiczne przed remontem wiaduktu tramwajowego na ulicy Wojska Polskiego - poinformował nas szef Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Piotr Bojar. - Doszło wtedy do przepalenia całej wiązki.



Od dwóch dni z powodu awarii tramwaje jeżdżą inną trasą. - W nocy, po wielogodzinnych poszukiwaniach, służbom Miejskich Zakładów Komunikacyjnych udało się zlokalizować miejsce awarii podziemnych kabli zasilających - mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Katarzyna Muszyńska. - Uszkodzenie znajduje się w pasie zieleni, przed wiaduktem od strony ulicy Ujejskiego. Obecnie ustalany jest zakres naprawy oraz technologia wykonania, z uwagi na bliskość innych kabli, w których cały czas jest zasilanie. Specjaliści są na miejscu i przygotowują się do naprawy.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa. Być może w piątek do wieczora lub dopiero po weekendzie.



Kłopot z zasilaniem pojawił się w środę po południu na ulicy Wojska Polskiego, między Ujejskiego a Magnuszewską. Nadal nie jeżdżą tam tramwaje nr 2, 9 i 11. Od węzła Perłowa korzystają z objazdu przez Toruńską i Rondo Fordońskie. Z kolei „w górę", do węzła Szare Szeregi - od Ronda Jagiellonów przez Bernardyńską, Rondo Kujawskie i ulicę Wojska Polskiego, kursują autobusy zastępcze.

