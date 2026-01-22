Awaria w Bydgoszczy. Nadal nie jeżdżą tramwaje na Górny Taras

2026-01-22, 11:14 Monika Siwak / Redakcja

Tramwaje nie kursują od węzła Szare Szeregi do Ronda Jagiellonów. / Fot. Dorota Witt / archiwum

Powodem awarii na Wyżynach, o której już informowaliśmy, jest brak zasilania trakcji. Dwójka, dziewiątka i jedenastka kursują inną trasą, można też podróżować zastępczymi autobusami.

- Do awarii kabli trakcyjnych doszło na ul. Wojska Polskiego. Tramwaje nie kursują od węzła Szare Szeregi do Ronda Jagiellonów. Na miejscu pracują służby MZK - mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.



Tramwaje linii nr 2,9 i 11 jeżdżą objazdem od węzła Perłowa, ul. Toruńską, do Ronda Toruńskiego, a następnie Ronda Fordońskiego. W relacji Rondo Jagiellonów - Szarych Szeregów została uruchomiona komunikacja zastępcza.



Przystanek autobusu zastępczego znajduje się przy rondzie Jagiellonów na Bernardyńskiej.