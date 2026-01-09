W piątek głosowanie ws. umowy UE-Mercosur. Rolnicy z Pomorza i Kujaw jadą do Warszawy

Tak rolnicy protestowali w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger / archiwum

W piątek w Radzie UE ma się odbyć głosowanie ws. umowy z krajami Mercosur – na ten dzień protest zapowiedzieli rolnicy skupieni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników. W Warszawie będą także ekipy z Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski powiedział, że postulaty protestujących dotyczą całej polityki rolnej rządu.

Izdebski wskazał, że zapowiedziany na piątek protest w Warszawie skierowany jest nie tylko przeciw umowie z krajami Mercosur, ale również przeciw dotychczasowej polityce rządu „wobec wsi i rolnictwa”.

W ocenie przewodniczącego OPZZ Rolników i Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników resort rolnictwa nie realizuje postulatów przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji obecnego rządu.



„Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił"

Izdebski wskazał, że przedstawiciele środowisk rolniczych wskazali wówczas na konieczność uruchomienia programu „Locha plus” służącego odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce, zreformowania gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF, umożliwienia rolnikom budowania bez pozwolenia magazynów powyżej obowiązującego obecnie limitu 300 metrów kwadratowych, a także uchwalenia ustawy zapewniającej lepsze adresowanie pomocy do rolników, którzy faktycznie zajmują się produkcją rolną.



– Postulat dotyczący wprowadzenia programu „Aktywny rolnik” złożyliśmy dwa lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają – powiedział Izdebski. Zaznaczył, że rolnicy wciąż czekają na ustawę gwarantującą obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej, „gdzie może śmierdzieć i się kurzyć i nikt nie ma prawa blokować rolnikom budowy budynków gospodarczych”. Kolejnym niezrealizowanym – jak mówił – postulatem jest uruchomienie specjalnych długoterminowych kredytów dla rolników, „tak jak to jest na całym Zachodzie”.



Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa.

– Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne – stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.

Spotkania z protestującymi nie przewiduje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazała rzeczniczka resortu Iwona Pacholska, do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie przez nich złożona, będzie przez MRiRW „analizowana”.



„Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom"

W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami. Wskazał, że spotkanie z liderami protestujących organizacji rolniczych odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

– Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom; chce razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe – powiedział szef KPRP.



Głosowanie w Radzie UE w sprawie umowy z Mercosur ma się odbyć w piątek. Uczestniczyć w nim będą stali przedstawiciele państw członkowskich UE.

W czwartek na konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że Polska, Francja i Węgry są przeciwko umowie UE-Mercosur. – Czekamy na stanowisko Włoch, jeśli będą przeciwko tej umowie, to będzie mniejszość blokująca, jeżeli nie – to trzeba będzie przygotować klauzule ochronne – podkreślił.

Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 35 proc. ludności UE.



„W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł"

Jak zauważył Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, w piątek przeciw umowie Mercosur protestować będą również rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej.

– Demonstrować będą też rolnicy we Francji, Niemczech i Włoszech. Uważam, że nasz protest ma sens i będzie stanowił formę nacisku na Komisję Europejską. Liczymy, że uda się zmienić jej podejście do przewidzianych klauzul ochronnych (mechanizmów chroniących rynek UE przed nadmiernym napływem produktów rolnych z krajów Mercosur – PAP), które powinny być elementem dwustronnej umowy z Mercosurem, a nie przedmiotem jednostronnej deklaracji UE – zaznaczył.



Umowa ma wprowadzić preferencje handlowe dla wybranych produktów rolnych z krajów Mercosur – Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł.



Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chciała oficjalnie podpisać umowę w Brazylii pod koniec grudnia, ale nie uzyskała niezbędnego poparcia ze strony państw członkowskich. We wtorek zaproponowała, aby w nowej perspektywie finansowej UE od 2028 r. rolnicy mieli przyspieszony dostęp do 45 mld euro z unijnej kasy. Von der Leyen chce też, aby 10 proc. środków z planów krajowych i regionalnych w przyszłej perspektywie trafiało na wspieranie inwestycji na obszarach wiejskich.





