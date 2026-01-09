W piątek głosowanie ws. umowy UE-Mercosur. Rolnicy z Pomorza i Kujaw jadą do Warszawy

2026-01-09, 07:00  PAP/Redakcja
Tak rolnicy protestowali w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger / archiwum

Tak rolnicy protestowali w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger / archiwum

W piątek w Radzie UE ma się odbyć głosowanie ws. umowy z krajami Mercosur – na ten dzień protest zapowiedzieli rolnicy skupieni w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników. W Warszawie będą także ekipy z Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący OPZZ Rolników Sławomir Izdebski powiedział, że postulaty protestujących dotyczą całej polityki rolnej rządu.
Izdebski wskazał, że zapowiedziany na piątek protest w Warszawie skierowany jest nie tylko przeciw umowie z krajami Mercosur, ale również przeciw dotychczasowej polityce rządu „wobec wsi i rolnictwa”.
W ocenie przewodniczącego OPZZ Rolników i Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników resort rolnictwa nie realizuje postulatów przedstawionych podczas spotkania z premierem Donaldem Tuskiem na początku kadencji obecnego rządu.

„Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił"
Izdebski wskazał, że przedstawiciele środowisk rolniczych wskazali wówczas na konieczność uruchomienia programu „Locha plus” służącego odbudowie hodowli trzody chlewnej w Polsce, zreformowania gospodarki łowieckiej w celu skutecznego zwalczania ASF, umożliwienia rolnikom budowania bez pozwolenia magazynów powyżej obowiązującego obecnie limitu 300 metrów kwadratowych, a także uchwalenia ustawy zapewniającej lepsze adresowanie pomocy do rolników, którzy faktycznie zajmują się produkcją rolną.

– Postulat dotyczący wprowadzenia programu „Aktywny rolnik” złożyliśmy dwa lata temu. Miał się tym zająć ówczesny wiceminister, a obecny minister Stefan Krajewski. Teraz mówi, że to on wymyślił ten program. Z nikim go jednak nie konsultował i jak się okazuje, w tej ustawie najprawdopodobniej są zapisy, które praktycznie niczego nie zmieniają – powiedział Izdebski. Zaznaczył, że rolnicy wciąż czekają na ustawę gwarantującą obszarom wiejskim funkcję produkcji rolnej, „gdzie może śmierdzieć i się kurzyć i nikt nie ma prawa blokować rolnikom budowy budynków gospodarczych”. Kolejnym niezrealizowanym – jak mówił – postulatem jest uruchomienie specjalnych długoterminowych kredytów dla rolników, „tak jak to jest na całym Zachodzie”.

Izdebski zapowiedział, że protestujący będą chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie przewidują natomiast spotkania z ministrem rolnictwa.
– Gdyby minister chciał się z nami spotkać, to by nas zaprosił. Niech wyrazi chęć rozmowy, to go zaprosimy w miejsce neutralne – stwierdził przewodniczący OPZZ Rolników.
Spotkania z protestującymi nie przewiduje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak przekazała rzeczniczka resortu Iwona Pacholska, do tej pory protestujący rolnicy nie chcieli się spotykać z ministrem. Zaznaczyła jednak, że jeśli propozycja spotkania zostanie przez nich złożona, będzie przez MRiRW „analizowana”.

„Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom"
W czwartek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z protestującymi rolnikami. Wskazał, że spotkanie z liderami protestujących organizacji rolniczych odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.
– Prezydent chce prowadzić dialog i pomóc polskim rolnikom; chce razem z nimi budować odpowiedzialność za polskie bezpieczeństwo żywnościowe – powiedział szef KPRP.

Głosowanie w Radzie UE w sprawie umowy z Mercosur ma się odbyć w piątek. Uczestniczyć w nim będą stali przedstawiciele państw członkowskich UE.
W czwartek na konferencji prasowej minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że Polska, Francja i Węgry są przeciwko umowie UE-Mercosur. – Czekamy na stanowisko Włoch, jeśli będą przeciwko tej umowie, to będzie mniejszość blokująca, jeżeli nie – to trzeba będzie przygotować klauzule ochronne – podkreślił.
Mniejszość blokującą stanowią co najmniej cztery państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 35 proc. ludności UE.

„W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł"
Jak zauważył Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, w piątek przeciw umowie Mercosur protestować będą również rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej.
– Demonstrować będą też rolnicy we Francji, Niemczech i Włoszech. Uważam, że nasz protest ma sens i będzie stanowił formę nacisku na Komisję Europejską. Liczymy, że uda się zmienić jej podejście do przewidzianych klauzul ochronnych (mechanizmów chroniących rynek UE przed nadmiernym napływem produktów rolnych z krajów Mercosur – PAP), które powinny być elementem dwustronnej umowy z Mercosurem, a nie przedmiotem jednostronnej deklaracji UE – zaznaczył.

Umowa ma wprowadzić preferencje handlowe dla wybranych produktów rolnych z krajów Mercosur – Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chciała oficjalnie podpisać umowę w Brazylii pod koniec grudnia, ale nie uzyskała niezbędnego poparcia ze strony państw członkowskich. We wtorek zaproponowała, aby w nowej perspektywie finansowej UE od 2028 r. rolnicy mieli przyspieszony dostęp do 45 mld euro z unijnej kasy. Von der Leyen chce też, aby 10 proc. środków z planów krajowych i regionalnych w przyszłej perspektywie trafiało na wspieranie inwestycji na obszarach wiejskich.


Na temat rolniczych postulatów i protestów mówić będziemy w piątkowej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK.
O godz. 8:30. Maciej Wilkowski zaprasza na spotkanie z Janem Kaźmierczakiem, rolnikiem, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników. Będziemy w miejscu zbiórki rolników przed wyjazdem do stolicy.

Bydgoszcz

Region

Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. To inwestycja skazana na sukces

Włocławek otworzy Szkołę Mistrzostwa Sportowego. „To inwestycja skazana na sukces"

2026-01-09, 07:45
Alarm w bloku w Strzelnie Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

Alarm w bloku w Strzelnie! Ewakuacja po rozpyleniu nieznanej substancji chemicznej [AKTUALIZACJA]

2026-01-08, 21:31
Włocławek schodzi pod ziemię. Rozpoczynają się poszukiwania źródeł geotermalnych

Włocławek schodzi pod ziemię. Rozpoczynają się poszukiwania źródeł geotermalnych

2026-01-08, 20:42
Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Dwieście przedmiotów na licytacji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego!

2026-01-08, 19:36
Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. 12 mężczyzn zasiądzie wkrótce na ławie oskarżonych

Okradli ponad 40 plebanii w całym kraju. 12 mężczyzn zasiądzie wkrótce na ławie oskarżonych

2026-01-08, 17:39
Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

Podłożyli bombę na klatce schodowej. Prokurator oskarża ich o usiłowanie zabójstwa

2026-01-08, 16:50
Chełmża. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając staranował policjantów

Chełmża. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Uciekając staranował policjantów

2026-01-08, 16:00
We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]

We Włocławku z fajansem już od kołyski. Takich śpioszków nie ma nigdzie indziej [wideo, zdjęcia]

2026-01-08, 15:35
Trzej grudziądzcy lekarze bez pracy i z zarzutami po opublikowaniu nagrań z karetki

Trzej grudziądzcy lekarze bez pracy i z zarzutami po opublikowaniu nagrań z karetki

2026-01-08, 14:55

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę