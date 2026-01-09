Ważą się losy umowy Mercosur. „Może z pomocą Bożą coś się zmieni”

2026-01-09, 10:50  Maciej Wilkowski/Redakcja
Rolnicy podczas protestu chcą pokazać swoje oburzenie i informować o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą planowana zmiana prawa/fot. Maciej Wilkowski

Rolnicy podczas protestu chcą pokazać swoje oburzenie i informować o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą planowana zmiana prawa/fot. Maciej Wilkowski

Planowane podpisanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami bloku Mercosur to główny powód protestu rolników, rozpoczynającego się 9 stycznia o godz. 11 w Warszawie.

Do stolicy autobusami, samochodami i pociągami pojechało kilkaset osób z województwa kujawsko-pomorskiego. Rankiem, tuż przed tym jak wsiedli do pociągu, mówili reporterowi Polskiego Radia PiK, że chcą pokazać swoje oburzenie i informować o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą planowana zmiana prawa.

- Nie zgadzamy się z tym, żeby do Polski docierała żywność, która nie spełnia naszych norm. Rolnicy w krajach Mercosuru stosują środki do produkcji, których my nie możemy stosować, a one spowodują, że nasze społeczeństwo będzie chorowało - przestrzegał jeden z rolników.

Inny ma nadzieję, że społeczeństwo dostrzeże racje tej grupy: - Przede wszystkim chcemy zatrzymać niezdrową żywność i dlatego walczymy - mówił jeden z rolników. Za chwilę ludzie też zobaczą, że ładny produkt nie równa się z tym, że to zdrowy produkt. I o to nam chodzi - mówił.

- Nie możemy biernie siedzieć w domu i patrzeć na to wszystko - przekonywała rolniczka z regionu. - Musimy zaprotestować i pokazać, że jesteśmy tutaj. Nie możemy się poddać tak łatwo. Rolnicy włoscy, ale i szerzej - europejscy: wszyscy się jednoczą i strajkują. Mam nadzieję, że jak zobaczy nas Unia Europejska, to wszystko ruszy jakoś i z pomocą bożą zmieni się sytuacja.

Co dalej z umową handlową między Unią Europejską a krajami bloku Mercosur?

9 stycznia decyzję w sprawie umowy UE z krajami Mercosur mają podjąć ambasadorowie unijnych państw. Przeciwko umowie będzie głosować Polska, Francja i Węgry, a niewykluczone, że także Irlandia i Czechy. To jednak nie wystarczy, by zablokować porozumienie. Nadzieją przeciwników były jeszcze Włochy, ale ostatecznie władze w Rzymie przeszły do obozu zwolenników i dziś poprą umowę. A to oznacza, że w poniedziałek, 12 stycznia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poleci do Paragwaju, by podpisać porozumienie.

Relacja Macieja Wilkowskiego

Bydgoszcz

Region

