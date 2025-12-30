300 rolników protestuje w powiecie grudziądzkim przeciwko umowie z Mercosur [wideo + zdjęcia]

2025-12-30, 11:55  Marcin Doliński / Ireneusz Sanger / Redakcja
Protest rolników w powiecie grudziądzkim. / Fot. Marcin Doliński

Protest rolników w powiecie grudziądzkim. / Fot. Marcin Doliński

Wszystko zaczęło się o godz. 9 w Łasinie. Rolnicy 150 ciągnikami poruszają się obecnie po Grudziądzu. Protest odbywa się również m.in. w Szubinie.

- Hoduję świnie. Obecna cena to 4 zł za 1 kg... To jest niewyobrażalne. Nikt nie będzie chciał zostać na gospodarce - mówi jedne z protestujących rolników.

- Umowa z Mercosur. Jeśli do tego dojdzie, naszych rolników czeka tragedia. To skandal, aby niszczyć polskie rolnictwo - uważa Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.

- Taka polityka jest chora. A jeśli coś jest chore, to trzeba to uzdrawiać. I my to właśnie robimy naszym protestem - mówi jedna z rolniczek.

W Grudziądzu odbywa się największa akcja protestacyjna rolników w regionie. Inny charakter ma protest zorganizowany w Szubinie.

- Nie chcemy utrudniać mieszkańcom życia. Stwierdziliśmy, że pozostaniem na wiadukcie i wzdłuż drogi S5. Powód protestów jest taki sam jak w całej Europie - Mercosur - mówi Rafał Grobelski, rolnik z Szubina. - Chcemy, aby konkurencja była równo i na tych samych warunkach.

Protest przy drodze ekspresowej S5 w Szubinie ma potrwać do godz. 15:00.

Podobne akcje odbywają się w Jaroszewie i Rogowie; przy autostradzie A1 w Odolionie i Poddębicach, a przy krajowej 10 w Głogowie. Na mapie rolniczych protestów w naszym regionie jest także Żalno, Bysław, Nowy Dwór koło Radzynia Chełmińskiego oraz Lisewo.

Mercosur to najsilniejsza organizacja gospodarcza w Ameryce Południowej. Unia Europejska chce z Mercosur zawrzeć umowę gospodarczą, która nazywana jest również umową o wolnym handlu. Rolnicy obawiają się zalewu naszego rynku produktami z Ameryki Południowej, które mogą być tańsze i gorsze jakościowo. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka podkreśliła w poniedziałek w Rzeszowie, że protesty rolników przeciw umowie z krajami Mercosur są zasadne. Przypomniała, że rząd jednoznacznie opowiada się przeciw tej umowie.

Mapa protestu znajduje się na facebookowym profilu Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, w skrócie OOPR.

Relacja Marcina Dolińskiego z Grudziądza i okolic

Relacja Ireneusza Sangera z Szubina

Grudziądz
Protest rolników w powiecie grudziądzkim. / Wideo: Marcin Doliński
Protest rolników w powiecie grudziądzkim. / Fot. Marcin Doliński Protest rolników w powiecie grudziądzkim. / Fot. Marcin Doliński Protest rolników w powiecie grudziądzkim. / Fot. Marcin Doliński Protest rolników w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger Protest rolników w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger Protest rolników w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger Protest rolników w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger

