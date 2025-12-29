Protest rolników w całym kraju. W naszym regionie w kilkunastu punktach [mapa]

2025-12-29, 17:58 Damian Klich/PAP/Redakcja

Protest rolników we Włocławku/fot. Marek Ledwosiński, Archiwum

Rolnicy pojawią się we wtorek (30 grudnia) między innymi w Grudziądzu, Szubinie, Żninie, Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskim i Lubiczu.

Będą też w m.in.: Bysławiu, Żalnie, Lisewie, Rogowie, Aleksandrowie Kujawskim, Głogowie, Nowym Dworze, Lubiczu, Kruszynie i innych miejscach. Aktualizowana cały czas mapa protestu znajduje się na facebookowym profilu Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników (OOPR) – można ją znaleźć TUTAJ.



Organizatorzy zapowiadają, że nie będą blokować dróg, za to chcą być widoczni przy najbardziej ruchliwych trasach. Protestują przeciwko umowie Mercosur. Wiadomo, że inne plany ma Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, który chce zablokować Grudziądz.



W poniedziałek do godziny 12:00 zgłoszone zostały 172 punkty protestacyjne w skali całej Polski. Rolnicy mają protestować w godz. 10.00-15.00.



Mercosur to najsilniejsza organizacja gospodarcza w Ameryce Południowej. Unia Europejska chce z Mercosur zawrzeć umowę gospodarczą, która nazywana jest również umową o wolnym handlu. Rolnicy obawiają się zalewu naszego rynku produktami z Ameryki Południowej, które mogą być tańsze i gorsze jakościowo. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka podkreśliła w poniedziałek w Rzeszowie, że protesty rolników przeciw umowie z krajami Mercosur są zasadne. Przypomniała, że rząd jednoznacznie opowiada się przeciw tej umowie.



