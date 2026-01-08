To już pewne: rolnicy nie będą protestować w Bydgoszczy. Szykują się na Warszawę

2026-01-08, 09:37  Marcin Kupczyk/Redakcja/PAP
Grudniowy protest rolników w Łasinie/fot. archiwum, Marcin Doliński, Archiwum

Grudniowy protest rolników w Łasinie/fot. archiwum, Marcin Doliński, Archiwum

Protest rolników w Bydgoszczy został odwołany. Miał się odbyć pod Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy przeciwko umowie z Merkosur.

Rolnicy z regionu odwołują manifestacje pod Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, jaką planowali na czwartek, 8 stycznia. Wcześniej zamierzali przyjechać ciągnikami i manifestować przeciwko umowie Unia Europejska-Mercosur. Prezydent Bydgoszczy nie wydał zgody na zgromadzenie, a jego decyzję podtrzymał sąd.

- Teraz rolnicy przygotowują się do jutrzejszej manifestacji w Warszawie - wyjaśnia Jan Kaźmierczak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników.

Podkreśla, że ci, którzy byli gotowi protestować w regionie, szanują decyzję sądu.

- Ale skupiamy się na akcji w Warszawie. Wyjeżdżamy w piątek, 9 stycznia. O godz. 11 chcemy już być w stolicy - mówi Jan Kaźmierczak.

Rolnicy z całej Polski zbierają siły na ten dzień.

- Zamanifestujemy, że jesteśmy przeciwko umowie z Merkosurem - mówi Jan Kaźmierczak. - Przez to rolnicy mogą upaść, a także zagrozi to bezpieczeństwu żywnościowemu państwa i to wcale nie jest slogan. Jeżeli nie będziemy samowystarczalni żywnościowo, to w razie zamknięcia granic czy przerwania łańcuchów dostaw (do czego doszło już podczas pandemii Covid-19), Polska może sobie nie poradzić i wówczas ceny będą bardzo wysokie - dodaje.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosurem ma wprowadzić preferencje handlowe dla wybranych produktów rolnych z Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. W zamian Mercosur ma otworzyć się na unijny przemysł. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chciała podpisać umowę w Brazylii pod koniec 2025 roku, ale nie miała niezbędnego poparcia ze strony państw UE.

Umowa jest postrzegana przez KE i część państw Unii jako szansa na zróżnicowanie partnerów handlowych wobec coraz bardziej asertywnej postawy Stanów Zjednoczonych i Chin. Porozumieniu sprzeciwiają się Polska i Francja, sceptyczne wobec umowy są też Włochy.

Mówi Jan Kaźmierczak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników

Bydgoszcz

Region

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

W powiecie świeckim działa nietypowy bank. W depozycie można złożyć pomysł

2026-01-08, 11:35
Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

Były już pracownik MOPR w Toruniu poprosił o najmniejszy wymiar kary. Wiadomo, kiedy zapadnie wyrok

2026-01-08, 10:55
Ratowników medycznych przed atakami mają bronić zmiany w prawie. Stanęliśmy pod ścianą [Rozmowa Dnia]

Ratowników medycznych przed atakami mają bronić zmiany w prawie. „Stanęliśmy pod ścianą” [Rozmowa Dnia]

2026-01-08, 08:59
Jeziora i rzeki powoli zamarzają. Ratownicy WOPR są gotowi do interwencji na wodzie i lodzie

Jeziora i rzeki powoli zamarzają. Ratownicy WOPR są gotowi do interwencji na wodzie i lodzie

2026-01-08, 08:30
Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować

Wypadek w powiecie żnińskim. Rowerzysty nie udało się uratować

2026-01-08, 07:41
Powiat świecki inwestuje w starsze osoby. Żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu

Powiat świecki inwestuje w starsze osoby. „Żeby seniorzy nie siedzieli sami w domu"

2026-01-08, 07:00
IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

2026-01-07, 19:00
Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

2026-01-07, 18:20
Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na duży mróz

2026-01-07, 17:15

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę