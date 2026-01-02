Prezydent Bydgoszczy nie zgodził się na planowany 8 stycznia rolniczy protest przed Urzędem Wojewódzkim

2026-01-02, 15:55  Ireneusz Sanger / Redakcja
Kilka dni temu rolnicy protestowali w Szubinie. / Fot. Ireneusz Sanger / archiwum

Organizator protestu zapowiedział odwołanie się od zakazu wydanego przez prezydenta miasta. Ostatecznie o tym, czy czwartkowy protest będzie się mógł odbyć zdecyduje sąd.

Zdaniem Rafała Bruskiego - po zasięgnięciu opinii drogowców, policji, straży pożarnej i pogotowia - zgromadzenie w formie zgłoszonej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników, Przedsiębiorców i Producentów Rolnych może realnie zagrażać życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Chodzi o udział dużej liczby osób, ciągników i w praktyce zablokowanie centrum Bydgoszczy.

Komunikat w sprawie planowanego protestu wydał wojewoda Michał Sztybel:

- W związku z zawiadomieniem o planowanych protestach rolników w dniach 8–9 stycznia w Bydgoszczy oraz decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy o braku zgody na organizację protestów w formie przejazdów ciągników ulicami, informuję, że przestrzeń przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w tych dniach pozostaje do dyspozycji rolników jako miejsce zgromadzenia - napisał Michał Sztybel.

Wojewóda w piśmie podtrzymał również swoje wcześniejsze stanowisko - rząd jest jednoznacznie przeciwny umowie Unia Europejska–Mercosur.

