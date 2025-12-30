Od rana trwa protest rolników w całej Polsce. Sprzeciwiają się umowie z Mercosur [wideo + zdjęcia]

2025-12-30, 10:04 Damian Klich / Redakcja

Tak wygląda protest rolników w Łasinie. / Fot. Damian Klich

W naszym regionie również zostało zgłoszonych kilkanaście punktów protestacyjnych.

- Naszym celem jest to, abyśmy byli widoczni. Nie chcemy w tym okresie świąteczno-noworocznym być uciążliwi dla mieszkańców, dlatego formuła protestów jest taka, że oflagowanym ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami pojawimy się przy ruchliwych trasach, drogach ekspresowych i autostradach - mówi Damian Murawiec, członek Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników.



Wiadomo, że inne plany ma Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, który chce zablokować Grudziądz. Oprócz tego rolnicy pojawią się między innymi w Szubinie, Żninie, Ciechocinku, Aleksandrowie Kujawskim i Lubiczu.



Mapa protestu znajduje się na facebookowym profilu Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników, w skrócie OOPR.





Mówi Damian Murawiec, członek Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników.