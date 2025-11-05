Pijany mężczyzna spacerował po torach. Konduktor i maszynista zatrzymali pociąg

2025-11-05, 18:11 Michał Zaręba/Redakcja

Po zatrzymaniu pociągu były tylko chwilowe utrudnienia, obecnie już wszystko wróciło do normy/fot. Archiwum

Dzięki błyskawicznej reakcji konduktora pociągu relacji Toruń-Włocławek i maszynisty składu nadjeżdżającego z naprzeciwka, nie doszło do wypadku na torach w Aleksandrowie Kujawskim i śmierci człowieka.

Wszystko wydarzyło się w środę w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie w środę jeden z pociągów musiał się zatrzymać, choć nie było takiego przystanku w rozkładzie jazdy. Stało się to po tym, jak konduktor pociągu relacji Toruń-Włocławek zauważył mężczyznę poruszającego się po torowisku.



- Konduktor zgłosił ten fakt drogą radiową do pociągu nadjeżdżającego z naprzeciwka – opowiada st. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Maszynista tego pociągu rozpoczął hamowanie. Widział tego mężczyznę, który poruszał się po torach na przejeździe kolejowym.



Po zatrzymaniu pociągu były tylko chwilowe utrudnienia, obecnie już wszystko wróciło do normy. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej przewrócił się na tym torowisku i nie został potrącony przez pociąg. Pobrano mu krew do badań, policjanci i wyczuli od niego zapach alkoholu – relacjonuje asp. Białkowska-Błachowicz.