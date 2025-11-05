Pijany mężczyzna spacerował po torach. Konduktor i maszynista zatrzymali pociąg

Po zatrzymaniu pociągu były tylko chwilowe utrudnienia, obecnie już wszystko wróciło do normy/fot. Archiwum
Dzięki błyskawicznej reakcji konduktora pociągu relacji Toruń-Włocławek i maszynisty składu nadjeżdżającego z naprzeciwka, nie doszło do wypadku na torach w Aleksandrowie Kujawskim i śmierci człowieka.
Wszystko wydarzyło się w środę w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie w środę jeden z pociągów musiał się zatrzymać, choć nie było takiego przystanku w rozkładzie jazdy. Stało się to po tym, jak konduktor pociągu relacji Toruń-Włocławek zauważył mężczyznę poruszającego się po torowisku.
- Konduktor zgłosił ten fakt drogą radiową do pociągu nadjeżdżającego z naprzeciwka – opowiada st. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Maszynista tego pociągu rozpoczął hamowanie. Widział tego mężczyznę, który poruszał się po torach na przejeździe kolejowym.
Po zatrzymaniu pociągu były tylko chwilowe utrudnienia, obecnie już wszystko wróciło do normy. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej przewrócił się na tym torowisku i nie został potrącony przez pociąg. Pobrano mu krew do badań, policjanci i wyczuli od niego zapach alkoholu – relacjonuje asp. Białkowska-Błachowicz.
Mówi st. asp. Marta Białkowska-Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę