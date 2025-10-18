Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana! Reportaż „Plan B” ponownie nagrodzony

2025-10-18, 21:08 Marcin Kupczyk/Redakcja

Michał Słobodzian otrzymał kolejną nagrodę za reportaż pt. „Plan B”/fot. Magdalena Gill, archiwum

Reportaż Michała Słobodziana pt. „Plan B” otrzymał drugą nagrodę na Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu”. Konkurs od 35 lat organizowany jest w Łodzi. Skupia się na produkcjach dotyczących zagrożeń i lęków, z którymi mierzymy się na co dzień.

Michał jest uradowany, że jego praca zyskała uznanie jurorów. – To wielka radość. Tym bardziej że festiwal w Łodzi istnieje od 35 lat i jest bardzo prestiżowy. O nagrody walczą tu filmy dokumentalne, reportaże wideo, ale także reportaże audio. W finale znalazło się 12 znakomitych prac. Ogromnie się cieszę. „Plan B” krąży po Polsce, dociera do wielu serc. Wraz z bohaterami mamy nadzieję, że ta opowieść dotrze do tych, którzy mogą zmienić system. Rodzice 45-letniej Pauliny, osoby ze spektrum autyzmu, walczą w imieniu środowiska o to, by zmienić prawo. W ten sposób, aby Ci ludzie, gdy rodziców już nie będzie, mogli godnie żyć.



– „Plan B” to głęboko empatyczna opowieść o rodzinie opiekującej się dorosłym, niepełnosprawnym dzieckiem – możemy wyczytać w uzasadnieniu jury.



Reportażu można wysłuchać TUTAJ. Z kolei link do internetowej zbiórki znajduje się TUTAJ.