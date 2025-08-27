Reportaże Michała Słobodziana i Michała Zaręby z PR PiK w finale kolejnego konkursu!

2025-08-27, 20:05 Redakcja

Reportaże publicystów PR PiK, Michała Słobodziana i Michała Zaręby z Polskiego Radia PiK znalazły się w finale 35. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" w Łodzi /fot. Piotr Ulanowski

Reportaże „Plan B" Michała Słobodziana i „To nie moja ręka" Michała Zaręby zostały zakwalifikowane do 35. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" w Łodzi. Będą walczyć o nagrodę w kategorii „Reportaż audio".

„Plan B" Michała Słobodziana - to poruszającą historię rodziców, opiekujących się dorosłą córką w spektrum autyzmu.

„To nie moja ręka" Michała Zaręby to opowieść o szefowej fundacji, która w swoim założeniu miała pomagać byłym więźniom i osobom uzależnionym. Jak się jednak okazało, pani Anna sama popełniała przestępstwa, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zarzucił jej wykorzystywanie sfałszowanego dyplomu doktora psychologii.



Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" już od 1990 roku skupia uwagę na najważniejszych tematach współczesnego świata. Uczestnicy przyglądają się, jak zmienia się kondycja człowieka i jego postawy wobec niestabilności świata.



Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 18 października.



