Reportaże Michała Słobodziana i Michała Zaręby z PR PiK w finale kolejnego konkursu!

Reportaże publicystów PR PiK, Michała Słobodziana i Michała Zaręby z Polskiego Radia PiK znalazły się w finale 35. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" w Łodzi /fot. Piotr Ulanowski
Reportaże „Plan B" Michała Słobodziana i „To nie moja ręka" Michała Zaręby zostały zakwalifikowane do 35. Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" w Łodzi. Będą walczyć o nagrodę w kategorii „Reportaż audio".
„Plan B" Michała Słobodziana - to poruszającą historię rodziców, opiekujących się dorosłą córką w spektrum autyzmu. „To nie moja ręka" Michała Zaręby to opowieść o szefowej fundacji, która w swoim założeniu miała pomagać byłym więźniom i osobom uzależnionym. Jak się jednak okazało, pani Anna sama popełniała przestępstwa, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zarzucił jej wykorzystywanie sfałszowanego dyplomu doktora psychologii.
Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu" już od 1990 roku skupia uwagę na najważniejszych tematach współczesnego świata. Uczestnicy przyglądają się, jak zmienia się kondycja człowieka i jego postawy wobec niestabilności świata.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali 18 października.
Nagroda główna to statuetka Białej Kobry oraz nagroda pieniężna finansowana przez Miasto Łódź. Od roku 2016 przyznawana jest Nagroda dla Najlepszego Reportażu Telewizyjnego. W latach 2004–2010 oraz od 2019 roku przyznawana jest Nagroda dla Najlepszego Reportażu Audio (radiowego). Oprócz tego na festiwalu przyznawane są m.in. Nagroda „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury, Nagroda im. Aleksandra Kamińskiego za przezwyciężanie zagrożeń i Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Od 2022 roku przyznawana jest pozakonkursowa nagroda im. Krzysztofa Talczewskiego.
