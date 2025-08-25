Poruszający reportaż Michała Słobodziana z PR PiK w finale ogólnopolskiego konkursu

2025-08-25, 11:52 Redakcja

Michał Słobodzian

Reportażysta Polskiego Radia PiK Michał Słobodzian powalczy o prestiżową nagrodę. Jego reportaż pt. „Plan B" znalazł się w finale ogólnopolskiego konkursu „Po prostu człowiek" organizowanego przez Polskie Radio Zachód w Zielonej Górze.

Reportaż „Plan B" to opowieść o rodzicach 45-letniej Pauliny z Torunia. Państwo Mendelewscy walczą o budowę pierwszego w regionie domu dla niesamodzielnych osób w spektrum autyzmu.



Patronką konkursu jest nieżyjąca już wybitna reportażystka Irena Linkiewicz. Jury wybrało do finału 10 z 40 prac nadesłanych z całej Polski. Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu.

Reportaż ten jest również nominowany do ogólnopolskiej nagrody Audionomia Awards. Rozstrzygnięcie tego konkursu także we wrześniu.



Reportażu można posłuchać: TUTAJ