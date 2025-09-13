Kolejny sukces Michała Słobodziana. Reportażysta PR PiK zajął 2. miejsce w konkursie „Audionomia Award”

2025-09-13, 20:00  Redakcja
Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Audionomia Award/fot.: Michał Zaręba

Michał Słobodzian z Polskiego Radia PiK zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Audionomia Award w Lublinie. Spośród kilkudziesięciu prac z kraju, przesłanych przez rozgłośnie publiczne i komercyjne, jurorzy wybrali siedem najlepszych, które znalazły się w finale.

Reportaż „Plan B” to opowieść o rodzicach 45-letniej Pauliny z Torunia. Państwo Mendelewscy walczą o budowę pierwszego w regionie domu dla niesamodzielnych osób w spektrum autyzmu.

– Bardzo sobie cenię ten konkurs. Wiem, z jakim trudem dziewczyny go organizują. Jest to niesamowite miejsce spotkania ludzi z różnych sfer i mediów. Eksplozja pomysłów. Dlatego jestem przeszczęśliwy. „Plan B” ma ogromne szczęście, że bo jest trzecia nagroda w krótkim czasie. Chodzi o to, żeby ta historia poszła w świat. Bohaterowie są najważniejsi. Ci, którzy heroicznie walczą o dom dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Zbierają pieniądze, potrzebują gigantycznej kwoty i zawsze trzymają kciuki. Wiedzą, że tylko tak można trafić do szerszej grupy – mówił Michał Słobodzian podczas wręczenia nagrody.

Reportażu można wysłuchać TUTAJ.

W finale Audionomia Award 2025 znalazł się także reportaż Michała Zaręby pt. „To nie moja ręka".

