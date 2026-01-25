Magda Jasińska, dziennikarka PR PiK, została okrzyknięta Mistrzynią Radiowego Przekazu

2026-01-25, 21:00 Redakcja

Magda Jasińska. Fot. Piotr Ulanowski

Konkurs „Dziennikarz Medyczny Roku 2025” rozstrzygnięty. 23 stycznia w Warszawie wręczono nagrody.

Na dorocznej Konferencji Noworocznej spotkali się dziennikarze podejmujący tematy zdrowia w mediach. To moment rozstrzygnięcia Konkursu o tytuł Dziennikarza Medycznego Roku.



Oprócz nagród regulaminowych, Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowe tytuły dla dziennikarzy oraz ekspertów, którzy szczególnie wyróżnili się w działaniach na rzecz podnoszenia świadomości prozdrowotnej oraz w walce o zdrowie Polek i Polaków. W gronie laureatów znalazła się Magda Jasińska, dziennikarka Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Została uznana Mistrzynią Radiowego Przekazu.



Doceniono też Jolantę Fischer. Zdobyła II nagrodę w kategorii Radio.







