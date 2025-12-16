Druga nagroda i wyróżnienie! Dziennikarki PR PiK laureatkami konkursu marszałka

2025-12-16, 09:46 Magdalena Gill

Monika Siwak zdobyła drugą nagrodę w konkursie ogłoszonym przez marszałka województwa/fot. Magdalena Gill

Bydgoska dziennikarka PR PiK Monika Siwak zdobyła II nagrodę w kategorii „Radio” w konkursie „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego”, ogłoszonym przez marszałka województwa. Wyróżnienie zdobyła z kolei dziennikarka z Torunia Adriana Andrzejewska-Kuras.

Monikę Siwak nagrodzono za audycję z cyklu „Regionalny Punkt Widzenia” o pierwszych robotach do przytulania w naszych województwie - fokach PARO, znajdujących się w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle i psychicznie chorych w Siemionkach w powiecie mogileńskim.



Audycja Moniki Siwak jest do posłuchania TUTAJ.



Z kolei Adrianę Andrzejewską-Kuras wyróżniono za reportaż „Odzyskać radość z życia” o Dziennym Domu Pobytu w Przysieku, gdzie seniorzy odzyskują chęć do życia. Takich miejsc jest w regionie już ponad 30, a w planach jest stworzenie DDP w każdej gminie.



Audycja Adriany Andrzejewskiej-Kuras jest do posłuchania TUTAJ.