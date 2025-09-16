Włocławek robi przegląd schronów z czasów „zimnej wojny". W planie modernizacja

2025-09-16, 20:00 Marek Ledwosiński/Redakcja

Specjalna ratuszowa komisja przegląda teraz obiekty, które powstały w czasach „zimnej wojny" i uzyskały miano schronów/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

Włocławek, jak i reszta miast w Polsce, nie ma ani schronów, ani solidnych tak zwanych miejsc ukrycia. Specjalna ratuszowa komisja przegląda teraz obiekty, które powstały w czasach „zimnej wojny" i uzyskały miano schronów. 32 z 35 miejsc jest już po kontroli.

Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że takich miejsc jest ponad 30. Jednak na razie nie wiadomo, czy któraś z tych budowli spełnia współczesne wymogi, by można ją nazwać schronem.



- Prowadzimy przegląd istniejącej infrastruktury, czyli obiektów, które kiedyś pełniły funkcję schronów i ewentualnie mogą dalej taką funkcję pełnić - mówi Krzysztof Kukucki.

- Komisja przeze mnie powołana wskaże też niezbędne działania, które trzeba podjąć, by zmodernizować te obiekty, żeby im przywrócić pełną funkcjonalność.



Na razie żaden z włocławskich schronów z czasów zimnej wojny nie spełnia parametrów schrony współczesnego.



W trakcie konferencji prezydent Włocławka zachęcał także do lektury rządowego „Poradnika bezpieczeństwa". Broszura jest dostępna we włocławskiej aplikacji mMieszkaniec. Jest tam też lista adresowa tymczasowych miejsc ukrycia, w których powinni się schronić włocławianie w czasie ewentualnego ataku lotniczego, czy rakietowego.



