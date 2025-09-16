Włocławek robi przegląd schronów z czasów „zimnej wojny". W planie modernizacja

2025-09-16, 20:00  Marek Ledwosiński/Redakcja
Specjalna ratuszowa komisja przegląda teraz obiekty, które powstały w czasach „zimnej wojny" i uzyskały miano schronów/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

Specjalna ratuszowa komisja przegląda teraz obiekty, które powstały w czasach „zimnej wojny" i uzyskały miano schronów/fot. Krzysztof Kukucki/Facebook

Włocławek, jak i reszta miast w Polsce, nie ma ani schronów, ani solidnych tak zwanych miejsc ukrycia. Specjalna ratuszowa komisja przegląda teraz obiekty, które powstały w czasach „zimnej wojny" i uzyskały miano schronów. 32 z 35 miejsc jest już po kontroli.

Prezydent miasta, Krzysztof Kukucki, poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że takich miejsc jest ponad 30. Jednak na razie nie wiadomo, czy któraś z tych budowli spełnia współczesne wymogi, by można ją nazwać schronem.

- Prowadzimy przegląd istniejącej infrastruktury, czyli obiektów, które kiedyś pełniły funkcję schronów i ewentualnie mogą dalej taką funkcję pełnić - mówi Krzysztof Kukucki.
- Komisja przeze mnie powołana wskaże też niezbędne działania, które trzeba podjąć, by zmodernizować te obiekty, żeby im przywrócić pełną funkcjonalność.

Na razie żaden z włocławskich schronów z czasów zimnej wojny nie spełnia parametrów schrony współczesnego.

W trakcie konferencji prezydent Włocławka zachęcał także do lektury rządowego „Poradnika bezpieczeństwa". Broszura jest dostępna we włocławskiej aplikacji mMieszkaniec. Jest tam też lista adresowa tymczasowych miejsc ukrycia, w których powinni się schronić włocławianie w czasie ewentualnego ataku lotniczego, czy rakietowego.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

Relacja Marka Ledwosińskiego

Włocławek

Region

Wyjątkowy gość odwiedził UMK. Dr Tomasz Rożek spotkał się z naukowcami i uczniami

Wyjątkowy gość odwiedził UMK. Dr Tomasz Rożek spotkał się z naukowcami i uczniami

2025-09-16, 19:17
Medyczny podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Prof. Paweł Rajewski wyróżniony

Medyczny podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Prof. Paweł Rajewski wyróżniony

2025-09-16, 18:35
Nielegalne pestycydy w samochodzie osobowym. Po kontroli inspektorów KAS z regionu [wideo, zdjęcia]

Nielegalne pestycydy w samochodzie osobowym. Po kontroli inspektorów KAS z regionu [wideo, zdjęcia]

2025-09-16, 17:45
Grudziądz. Kupiłeś bilet na przejazd komunikacją miejską Możesz wygrać atrakcyjne nagrody

Grudziądz. Kupiłeś bilet na przejazd komunikacją miejską? Możesz wygrać atrakcyjne nagrody

2025-09-16, 17:07
Inowrocławski Pozkal otrzyma środki na utrzymanie miejsc pracy Część zakładu spłonęła w pożarze

Inowrocławski Pozkal otrzyma środki na utrzymanie miejsc pracy? Część zakładu spłonęła w pożarze

2025-09-16, 16:02
Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Aktywni mogą zdobyć wirtualne odznaki i wziąć udział w losowaniu nagród

Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Aktywni mogą zdobyć wirtualne odznaki i wziąć udział w losowaniu nagród

2025-09-16, 15:02
Śmiertelny wypadek w powiecie rypińskim. Na miejscu cztery strażackie zastępy

Śmiertelny wypadek w powiecie rypińskim. Na miejscu cztery strażackie zastępy

2025-09-16, 14:30
Włocławek. Rozrasta się osiedle tanich mieszkań na wynajem. Jest przetarg na budowę siódmego bloku

Włocławek. Rozrasta się osiedle tanich mieszkań na wynajem. Jest przetarg na budowę siódmego bloku

2025-09-16, 13:57
W Unisławicach na drodze krajowej nr 91 zderzyły się dwie ciężarówki

W Unisławicach na drodze krajowej nr 91 zderzyły się dwie ciężarówki

2025-09-16, 13:03

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę