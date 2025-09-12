Polski Czerwony Krzyż po raz 25. zaprosił na finał akcji „Wyprawka dla Żaka" [zdjęcia]

2025-09-12, 20:39 Tatiana Adonis/Redakcja

Polski Czerwony Krzyż po raz 25. zaprosił na finał akcji „Wyprawka dla Żaka"/fot. Tatiana Adonis

Na scenie zespół „Piękni i Młodzi", pod sceną podopieczni ośrodków szkolno-wychowawczych, a obok kilkaset szkolnych wyprawek. Polski Czerwony Krzyż znów wyposażył dzieci w plecaki pełne przyborów. A robi tak od ćwierć wieku.

- Przede wszystkim skupiliśmy się w tym roku na tym, żeby wyposażyć plecaki dzieci z klas 1-3 - mówi Maria Kapuścińska, Polski Czerwony Krzyż. - Uczniowie dostali piórniki z wyposażeniem i plecaki: po prostu wszystko to, co jest im potrzebne do szkoły.



- Przybory szkolne są bardzo drogie w dzisiejszych czasach. Taka wyprawka naprawdę bardzo dużo kosztuje, więc jest to pewnego rodzaju pomoc...

- Dla dzieci jest to niesamowite przeżycie - uczestniczyć w takim wydarzeniu i jeszcze dodatkowo dostać taki bogaty pakiet w postaci wyprawki szkolnej... - mówiły mamy.



W całym regionie, dzięki sponsorom, partnerom akcji i zaangażowaniu wielu osób, przygotowano ponad 1,5 tys. wyprawek. Pierwsze trafiły do uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez 25 lat, w pełni wyposażone szkolne plecaki otrzymało od PCK 100 tysięcy dzieci.