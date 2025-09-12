Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 14:06 Redakcja

Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy

85 nowych policjantów złożyło ślubowanie, powtarzając słowa Roty za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Przed uroczystością złożono kwiaty pod tablicą patrona komendy inspektora Witalisa Olszańskiego – w 140. rocznicę urodzin.

Słowa roty ślubowania wybrzmiały na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



– Wasze słowa – wierności Ojczyźnie, Konstytucji i społeczeństwu stają się początkiem nowej drogi, drogi pełnej odpowiedzialności, ale i satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Pamiętajcie, że mundur, który przywdziewacie, to nie tylko symbol prawa i porządku, ale to przede wszystkim znak zaufania, jakim obdarzają Was obywatele – powiedział funkcjonariuszom inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.



– Nie bez znaczenia jest także fakt, że nasza uroczystość przypada w dniu szczególnym – to właśnie dziś obchodzimy bowiem 140. rocznicę urodzin patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, inspektora Witalisa Olszańskiego. Był on człowiekiem honoru, oficerem, który całe życie poświęcił służbie państwu i obywatelom. Jego postawa, niezłomność oraz oddanie ideałom bezpieczeństwa i sprawiedliwości są dla nas wzorem, z którego czerpiemy siłę i inspirację. Pamięć o jego dokonaniach zobowiązuje nas do tego, abyśmy w każdym działaniu kierowali się odwagą, rzetelnością i wiernością etosowi policjanta – dodał.



Kilka ważnych słów do policjantów skierował kapelan KWP w Bydgoszczy, ksiądz Infułat Stanisław Kotowski. Podczas uroczystości ślubowania obecna była Maja Łysiak, prawnuczka inspektora Witalisa Olszańskiego, patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, która otrzymała m.in. okolicznościowy ryngraf, upamiętniający 140. rocznicę urodzin inspektora Witalisa Olszańskiego.



85 nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu:



29 do Bydgoszczy,

11 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy,

10 do Inowrocławia,

10 do Nakła,

6 do Żnina,

4 do Grudziądza,

4 do Świecia,

3 do Aleksandrowa Kujawskiego,

3 do Chełmna,

2 do Torunia,

2 do KWP w Bydgoszczy,

1 do Włocławka.