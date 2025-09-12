Słowa przysięgi wybrzmiały w KWP w Bydgoszczy. Ponad 80 policjantów złożyło ślubowanie [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 14:06  Redakcja
Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy

Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy

85 nowych policjantów złożyło ślubowanie, powtarzając słowa Roty za Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy inspektorem Jakubem Gorczyńskim. Przed uroczystością złożono kwiaty pod tablicą patrona komendy inspektora Witalisa Olszańskiego – w 140. rocznicę urodzin.

Słowa roty ślubowania wybrzmiały na sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

– Wasze słowa – wierności Ojczyźnie, Konstytucji i społeczeństwu stają się początkiem nowej drogi, drogi pełnej odpowiedzialności, ale i satysfakcji z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Pamiętajcie, że mundur, który przywdziewacie, to nie tylko symbol prawa i porządku, ale to przede wszystkim znak zaufania, jakim obdarzają Was obywatele – powiedział funkcjonariuszom inspektor Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

– Nie bez znaczenia jest także fakt, że nasza uroczystość przypada w dniu szczególnym – to właśnie dziś obchodzimy bowiem 140. rocznicę urodzin patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, inspektora Witalisa Olszańskiego. Był on człowiekiem honoru, oficerem, który całe życie poświęcił służbie państwu i obywatelom. Jego postawa, niezłomność oraz oddanie ideałom bezpieczeństwa i sprawiedliwości są dla nas wzorem, z którego czerpiemy siłę i inspirację. Pamięć o jego dokonaniach zobowiązuje nas do tego, abyśmy w każdym działaniu kierowali się odwagą, rzetelnością i wiernością etosowi policjanta – dodał.

Kilka ważnych słów do policjantów skierował kapelan KWP w Bydgoszczy, ksiądz Infułat Stanisław Kotowski. Podczas uroczystości ślubowania obecna była Maja Łysiak, prawnuczka inspektora Witalisa Olszańskiego, patrona Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, która otrzymała m.in. okolicznościowy ryngraf, upamiętniający 140. rocznicę urodzin inspektora Witalisa Olszańskiego.

85 nowych policjantów, którzy złożyli ślubowanie, po zakończonym szkoleniu podstawowym, trafi do jednostek naszego garnizonu:

  • 29 do Bydgoszczy,
  • 11 do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy,
  • 10 do Inowrocławia,
  • 10 do Nakła,
  • 6 do Żnina,
  • 4 do Grudziądza,
  • 4 do Świecia,
  • 3 do Aleksandrowa Kujawskiego,
  • 3 do Chełmna,
  • 2 do Torunia,
  • 2 do KWP w Bydgoszczy,
  • 1 do Włocławka.
W garnizonie są komendy, w których nie ma już wolnych etatów, albo są pojedyncze miejsca.

Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i upamiętnili inspektora Witalisa Olszańskiego/wideo: KWP w Bydgoszczy

Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Nowi policjanci złożyli ślubowanie w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy/fot: KWP w Bydgoszczy Policjanci upamiętnili inspektora Witalisa Olszańskiego w 140. rocznicę urodzin/fot.: KWP w Bydgoszczy Policjanci upamiętnili inspektora Witalisa Olszańskiego w 140. rocznicę urodzin/fot.: KWP w Bydgoszczy Rodzina inspektora Witalisa Olszańskiego otrzymała upominki/fot.: KWP w Bydgoszczy

Region

Kobieta wpadła pod tramwaj w Toruniu. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej

Kobieta wpadła pod tramwaj w Toruniu. Na miejscu pracuje zastęp straży pożarnej

2025-09-12, 14:16
Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 13:18
Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

Tucholscy seniorzy chcą mieć wpływ na rozwój swojego powiatu. Powstanie specjalna rada

2025-09-12, 12:27
Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

Minęło 86 lat od nieznanego szerzej incydentu wojennego na Wiśle we Włocławku

2025-09-12, 11:39
Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

Prawie osiem kilogramów narkotyków w garażu 59-latka z Grudziądza [zdjęcia, wideo]

2025-09-12, 10:41
Młodzi ludzie bezkrytycznie podchodzą do mediów społecznościowych. Rozmowa Dnia o dezinformacji

„Młodzi ludzie bezkrytycznie podchodzą do mediów społecznościowych”. „Rozmowa Dnia” o dezinformacji

2025-09-12, 09:03
Śmiertelny wypadek w Więcborku. Kierowca auta osobowego uderzył w drzewo

Śmiertelny wypadek w Więcborku. Kierowca auta osobowego uderzył w drzewo

2025-09-12, 08:46
Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

Zakłady Anwil sprawdzą swój system alarmowy. Będą wyć syreny, na drodze stanie policja

2025-09-12, 07:55
Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

Lekarz przestrzega: Zażywanie narkotyków to otwieranie drzwi chorobie psychicznej

2025-09-12, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę