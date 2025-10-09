Pochodzą z Iranu, Turcji, Ukrainy i Białorusi, ale czują się już Polakami. Mamy 38 nowych obywateli!

2025-10-09, 21:00 Damian Klich/Redakcja

Nowi obywatele reprezentują różne zawody i środowiska/fot. Damian Klich

38 osób odebrało w czwartek w Urzędzie Wojewódzkim decyzje o uznaniu za obywatela polskiego. Było wśród nich 29 dorosłych i dziesięcioro dzieci.

Największą grupę stanowili Ukraińcy (19 osób) i Białorusini (17), wśród nowych obywateli znaleźli się również przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Iranu i Turcji.



Reprezentują różne zawody i środowiska – są wśród nich przedsiębiorcy, kierowcy, analitycy, studenci, nauczyciele akademiccy, inżynierowie, spedytorzy oraz osoby związane z gastronomią. Wszyscy od lat mieszkają w Polsce i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym regionu.



Każda z osób, które uzyskały obywatelstwo, otrzymała też egzemplarz Konstytucji i flagę RP. Od początku 2025 roku wojewoda wydał już 306 decyzji o uznaniu za obywatela polskiego. Niedługo jednak o polskie obywatelstwo może być trudniej, ponieważ politycy zapowiadają zmianę przepisów. Co sądzą o tym nowi obywatele? Więcej w materiale Damiana Klicha.