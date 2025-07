Święto Policji na bydgoskim Starym Rynku. Ślubowanie i awanse funkcjonariuszy [zdjęcia, wideo]

– Wybrałem tę pracę, żeby służyć państwu, jak i jego obywatelom – mówił jeden z nowo przyjętych policjantów. – Nasz dzień to średnio ponad 500 interwencji o różnych stopniu trudności. Około 2000 osób legitymowanych, prawie 2000 kontroli pojazdów i ponad 3000 badań trzeźwości kierowcy – przedstawił podczas uroczystości insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. – Musimy umieć dostosować się do zmieniającej się sytuacji – zaznaczyła podkom. Natalia Gauden z Oddziału ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. – Pamiętajcie, że każdy patrol, każda interwencja i każda rozmowa z mieszkańcem mają znaczenie. Aż 86% społeczeństwa uważa Polskę za kraj bezpieczny – dodał nadinsp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji. – Chciałbym właśnie za to podziękować. Mam poczucie, że polska policja, ta w województwie kujawsko-pomorskim strzeże profesjonalnie obywateli – stwierdził Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. W Kujawsko-Pomorskiem służy pięć tysięcy policjantów, w tym 800 kobiet. W policji jest też 1200 cywilnych pracowników.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.