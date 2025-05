34 nowych funkcjonariuszy zasili szeregi kujawsko-pomorskiej policji [ZDJĘCIA + WIDEO]

2025-05-21, 19:55 Radosław Łączkowski / Redakcja

Tak wyglądało uroczyste ślubowanie w Bydgoszczy. / Fot. Radosław Łączkowski

Uroczyste ślubowanie przyjął insp. Jakub Gorczyński, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Po złożeniu przysięgi przyszłych policjantów czeka ich szkolenie podstawowe.

- Osoby, które dzisiaj ślubowały, trafią do policyjnych szkół, gdzie będą uczyły się naszej policyjnej sztuki. Po zakończeniu kursu podstawowego trafią do swoich macierzystych jednostek - mówi Przemysław Słomski z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.



10 policjantów trafi do Torunia, 8 do Inowrocławia, 5 do Bydgoszczy (dodatkowo także do oddziału prewencji policji w Bydgoszczy), po 2 do Chełmna, Nakła i Żnina, a po 1 Grudziądza i Golubia-Dobrzynia.



Podczas uroczystości komendant mianował również 90 młodszych aspirantów.

Relacja Radosława Łączkowskiego