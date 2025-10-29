Drzwi Otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Nabór do służby trwa przez cały rok [zdjęcia]

2025-10-29, 18:01 Tatiana Adonis / Redakcja

Drzwi otwarte w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. / Fot. Izabela Langner

Funkcjonariusze pokazali m.in. sprzęt, którym dysponują oraz opowiadali o swojej codziennej pracy. W ten sposób zachęcali do wstąpienia w szeregi policji.

- Prezentujemy Jednostkę Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Bydgoszczy. Przedstawiamy sprzęt, który użytkujemy na co dzień - od pistoletów maszynowych po karabiny automatyczne i broń snajperską - opowiadał jeden z policjantów.



Chętni mogli obejrzeć także np. ważącą około 30 kg tarczę balistyczną, która ochrania przed ostrzałem.



- Może to będzie moje powołanie? Zobaczymy. Jeśli nie policja, to może coś nawiązującego do sądownictwa? - mówili uczestnicy imprezy. - Praca w policji zawsze chodziła mi po głowie. Jestem dyspozytorem w bazie paliw. Chciałbym pracować w Wydziale Ruchu Drogowego.



- Nabór do policji prowadzimy przez cały rok. Każdego dnia chętni mogą się do nas zgłaszać - mówi Lidia Kowalska, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. - Dzięki takim Drzwiom Otwartym możemy pokazać chociaż cząstkę tego, jak tę służbę pełnimy.



Obecnie na chętnych w komendach powiatowych i miejskich kujawsko-pomorskiej policji czeka prawie 200 wolnych miejsc.