Mogła jechać „50”, a miała na liczniku 103 km na godzinę. Kara dla 51-letniej motocyklistki

2025-09-15, 15:39  Redakcja
Za kierownicą motocykla siedziała 51-letnia mieszkanka powiatu słupeckiego/fot. materiały policji

Za kierownicą motocykla siedziała 51-letnia mieszkanka powiatu słupeckiego/fot. materiały policji

Policjanci z inowrocławskiej grupy SPEED zatrzymali na drodze krajowej nr 15 motocyklistkę, która mocno przekroczyła prędkość.

Do incydentu doszło w minioną sobotę w miejscowości Suchatówka. - Policjanci namierzyli motocykl marki Yamaha. Zatrzymali go do kontroli, bo na dozwolonej „50” miał na liczniku 103 km/h – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Yamahą kierowała 51-letnia kobieta z powiatu słupeckiego. Została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami. Patrol zatrzymał jej także na trzy miesiące prawo jazdy.
 

