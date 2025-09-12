Słodki sen zakończony za kratami. Poszukiwany 52-latek usnął na ławce. Obudziła go policja

2025-09-12, 14:54 Redakcja

52-latek trafił do zakładu karnego, gdzie ma do odsiadki 19 miesięcy/fot.: KPP w Radziejowie

Poszukiwany 52-letni mężczyzna wpadł, bo spał na ławce. Do zdarzenia doszło w Radziejowie. Gdy patrol zobaczył śpiącego mężczyznę, poprosił o dokumenty. Okazało się, że mieszkaniec Wielkopolski jest poszukiwany listem gończym i dwoma nakazami doprowadzenia.

– Policjanci wylegitymowali na ulicy Chopina w Radziejowie mężczyznę, śpiącego na ławce. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych rejestrach, okazało się, że 52-letni mieszkaniec woj. wielkopolskiego jest poszukiwany – opisał asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.



Poszukiwał go Sąd Rejonowy w Legionowie, a nakazami doprowadzenia sąd w Ostrzeszowie. Miał do odsiadki 19 miesięcy za uchylanie się od alimentów i złamanie sądowego zakazu kierowania.



Prosto z drogi trafił do zakładu karnego, gdzie odsiedzi zasądzoną karę.