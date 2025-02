Interpol szukał go w związku z oszustwem. 53-latek ukrywał się w Bydgoszczy

2025-02-19, 12:52 Redakcja

Czerwona nota Interpolu oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji/fot. KWP w Bydgoszczy

53-latek poszukiwany czerwoną notą Interpolu w Kijowie wpadł w ręce bydgoskich policjantów. – Był poszukiwany listem gończym w związku z oszustwem popełnionym kilka lat temu – informuje policja.

– Pod koniec ubiegłego roku policjanci z komisariatu na bydgoskim Szwederowie otrzymali dokumentację dotyczącą 53-latka, który jest poszukiwany przez Biuro Interpolu w Kijowie. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy dążyli do zatrzymania mężczyzny. Okazało się, że w międzyczasie zmieniał on miejsca zamieszkania – relacjonuje kom. Lidia Kowalska.



- Wczoraj policjanci trafili na jego trop. Prowadził on do aktualnego miejsca pracy poszukiwanego na ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy – dodaje.



Tam go zastali i zatrzymali. Z policyjnego aresztu trafił do prokuratury. - Sąd zdecyduje o jego dalszym losie – informuje policjantka. Czerwona nota Interpolu oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji.