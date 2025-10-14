Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

2025-10-14, 13:29 Redakcja

Policjanci z Inowrocławia zatrzymali 40-latka poszukiwanego listem gończym/fot.: KPP w Inowrocławiu

Inowrocławscy mundurowi namierzyli 40-latka, który był poszukiwany listem gończym. Gdy tylko pojawił się na terenie gminy Złotniki Kujawskie, wpadł w ich ręce. Mężczyzna miał do odsiadki rok i dwa miesiące więzienia.

Policjanci ustalili, że 40-latek pojawił się u rodziny na terenie gminy Złotniki Kujawskie. W poniedziałek (13 października) przystąpili do zatrzymania.



– Wkroczyli do jednego z domów i na strychu ujawnili ukrywającego się 40-latka. Trafił bezpośrednio do policyjnego aresztu, a potem do zakładu karnego. Wyrok, jaki na nim ciąży, jest za przestępstwo gróźb karalnych – opisała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.