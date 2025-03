Złoty, ale nielegalny interes 40-latka. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Inowrocławia

2025-03-05, 13:19 Redakcja

Mężczyzna złapany w Inowrocławiu trafił na 10 lat do więzienia/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Mundurowi z Inowrocławia, zajmujący się poszukiwaniami, zatrzymali w mieście 40-letniego mężczyznę. Trafił do więzienia na bardzo długo.

– Policjanci z Inowrocławia tropili 40-latka, który był poszukiwany od kwietnia 2024 roku listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności. To za przestępstwa VAT-owskie dotyczące granulatu złota, wyrobów ze złota oraz wystawianie nierzetelnej dokumentacji w tym zakresie – relacjonowała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.



Kryminalni gromadzili na jego temat informacje i wiedzieli, że poszukiwany wrócił do kraju. Policjanci namierzyli go na jednej z ulic Inowrocławia we wtorek (4 marca). Zatrzymany już rozpoczął odbywanie wyroku 10 lat więzienia.