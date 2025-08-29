Dworzec w Mogilnie - nowoczesny styl w zabytkowej szacie. Przebudowa już zakończona [zdjęcia]
Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły remont dworca w Mogilnie. Pochodzący z 1871 roku budynek, odzyskał swój historyczny wygląd. Dzięki zlikwidowaniu barier architektonicznych stał się także obiektem komfortowym dla wszystkich podróżnych.
Dworzec w Mogilnie znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim przy linii kolejowej nr 353 łączącej m.in. Poznań z Toruniem i Olsztynem.
- W ramach inwestycji renowacji poddana została elewacja budynku wraz z detalami architektonicznymi, które podkreśla nowa nocna iluminacja obiektu.
- Ważnym elementem inwestycji była odbudowa pergoli przy północnej elewacji budynku oraz renowacja wiaty peronowej. Odtworzona na wzór historycznej została stolarka okienna i drzwiowa budynku.
- We wnętrzu powstała nowa przestrzeń obsługi podróżnych, czyli hol pełniący funkcję poczekalni, toalety oraz pomieszczenie kasy biletowej. Podróżni znajdą tu również automaty z kawą, napojami zimnymi i przekąskami. W poczekalni pojawiły się również elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów, a także nowy system informacji głosowej.
- Na parterze są dwa lokale komercyjne (pow. ok. 20 mkw. oraz 76 mkw.) przeznaczone są pod najem handlowo-usługowy. Natomiast na pierwszym piętrze znajduje się lokal, który zostanie zagospodarowany przez Gminę Mogilno.
- Ważnym elementem inwestycji było dostosowanie budynku do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się dzięki likwidacji barier architektonicznych, montażowi oznaczeń w alfabecie Braille'a, tablic dotykowych z planem dworca oraz ścieżek prowadzących, które ułatwiają przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym.
- W ramach inwestycji przewidziano zastosowanie rozwiązań proekologicznych. W budynku zamontowane zostało energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, a na dachu dworca są panele fotowoltaiczne służące do produkcji "zielonej energii".
- Z innych rozwiązań warto wspomnieć o redukcji strat ciepła poprzez montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Całość urządzeń i systemów zamontowanych na dworcu jest nadzorowana przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i wody. W budynku pojawiły się także nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu, a także systemy przeciwpożarowe.
- Rewitalizację przeszło także bezpośrednie otoczenie dworca. Ułożono nową nawierzchnię chodników i podjazdu. Przed wejściem do dworca jest strefa postoju chwilowego (kiss&ride), miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla taksówek. Nieco bliżej ulicy znajduje się 11 miejsc parkingowych. Na przebudowanym placu przed dworcem zamontowano także wiatę rowerową. Uporządkowana została także zieleń przy dworcu.
Stacja kolejowa Mogilno obsługuje pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity podróżujących do Gdyni, Wrocławia, Zielonej Góry czy Olsztyna, a pociągi regionalne POLREGIO i Kolei Wielkopolskich zapewniają połączenia m.in. do Torunia, Bydgoszczy oraz Środy Wielkopolskiej. Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku stacja w Mogilnie obsługiwała średnio do 1,5 tys. pasażerów na dobę i zatrzymywały się na niej 62 pociągi dziennie.
Koszt modernizacji dworca w Mogilnie to około 13,5 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., autorem projektu przebudowy jest Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan sp. z o.o., a prace budowlane dokończyła firma Usługi Murarsko-Tynkarskie Nagórny Waldemar.