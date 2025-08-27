Policja zapobiegła „ustawce" pseudokibiców z Gdańska. Mieli się bić w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku

Kilkudziesięcioosobowa grupa pseudokibiców planowała wybiec z lasu i zablokować ruch na autostradzie A1, by napaść na kibiców innej drużyny piłkarskiej. Ich plany pokrzyżowali policjanci z Gdańska, Bydgoszczy i Słupska.

Do zdarzenia doszło w sobotę, dzień przed ekstraklasowy meczem pomiędzy Lechią Gdańsk a Arką Gdynia. Podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego KWP w Gdańsku przekazała w środę, że pseudokibice z Gdańska zaplanowali ustawkę w województwie kujawsko-pomorskim. W tym celu zebrali się w lesie przy bramie technicznej prowadzącej na A1.



- Ich celem byli pseudokibice innej drużyny piłkarskiej, jadącej tego dnia do Tczewa – podała policjantka.



Podkreśliła, że dzięki intensywnej pracy mundurowi ujawnili kolumnę pojazdów, którymi członkowie gdańskiej bojówki przemieszczali się na umówione miejsce.

- Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy i wylegitymowali wszystkich mężczyzn. W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki – dodała Banaszewska-Jaszczyk.



Policjantka zaznaczyła, że to już kolejny raz, gdy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości w środowisku pseudokibiców nie dopuścili do starcia nastawionych wrogo do siebie grup