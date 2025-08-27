Policja zapobiegła „ustawce" pseudokibiców z Gdańska. Mieli się bić w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

2025-08-27, 17:10  PAP/Redakcja
W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku

W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku

Kilkudziesięcioosobowa grupa pseudokibiców planowała wybiec z lasu i zablokować ruch na autostradzie A1, by napaść na kibiców innej drużyny piłkarskiej. Ich plany pokrzyżowali policjanci z Gdańska, Bydgoszczy i Słupska.

Do zdarzenia doszło w sobotę, dzień przed ekstraklasowy meczem pomiędzy Lechią Gdańsk a Arką Gdynia. Podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego KWP w Gdańsku przekazała w środę, że pseudokibice z Gdańska zaplanowali ustawkę w województwie kujawsko-pomorskim. W tym celu zebrali się w lesie przy bramie technicznej prowadzącej na A1.

- Ich celem byli pseudokibice innej drużyny piłkarskiej, jadącej tego dnia do Tczewa – podała policjantka.

Podkreśliła, że dzięki intensywnej pracy mundurowi ujawnili kolumnę pojazdów, którymi członkowie gdańskiej bojówki przemieszczali się na umówione miejsce.
- Funkcjonariusze zatrzymali pojazdy i wylegitymowali wszystkich mężczyzn. W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki – dodała Banaszewska-Jaszczyk.

Policjantka zaznaczyła, że to już kolejny raz, gdy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości w środowisku pseudokibiców nie dopuścili do starcia nastawionych wrogo do siebie grup

Bydgoszcz
W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku W 11 samochodach jechało 34 pseudokibiców, którzy mieli kominiarki, ochraniacze na szczęki i rękawice do walki/fot. Wds.ZPP KWP w Gdańsku

Region

Finał Letniej Akademii Recyklingu. Papierożer na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

Finał Letniej Akademii Recyklingu. „Papierożer" na bydgoskim Starym Rynku [zdjęcia]

2025-08-27, 18:28
Toruń: rachunki za ogrzewanie mrożą krew w żyłach Nawet kilka tysięcy złotych niedopłaty

Toruń: rachunki za ogrzewanie mrożą krew w żyłach! Nawet kilka tysięcy złotych niedopłaty

2025-08-27, 16:30
Projekt Celulozowa idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

Projekt „Celulozowa” idzie dalej. Niedługo we Włocławku kolejne mieszkania na tani wynajem

2025-08-27, 15:50
Wyzwania nowego roku szkolnego: więcej przedmiotów, ale za mało nauczycieli

Wyzwania nowego roku szkolnego: więcej przedmiotów, ale za mało nauczycieli!

2025-08-27, 15:03
Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się Gryzomir i pierwsza mała rzeźba

Kruszwica opanowana przez myszy. Pojawił się „Gryzomir” i pierwsza mała rzeźba

2025-08-27, 14:28
Nocna awaria numeru ratunkowego 999. Służby musiały działać w trybie awaryjnym

Nocna awaria numeru ratunkowego 999. Służby musiały działać w trybie awaryjnym

2025-08-27, 13:30
Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

Toruń łączy się z okoliczną gminą. Z miasta będzie można dojechać autobusem do Łysomic

2025-08-27, 13:21
Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

Niebawem zacznie się modernizacja. Duże dofinansowanie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2025-08-27, 12:37
Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

Plac Wolności w Bydgoszczy znów będzie zamknięty. Zmiany wchodzą w życie 1 września

2025-08-27, 11:54

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę