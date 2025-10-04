Toruń. Pseudokibice zatrzymani po bójce. Mieli przy sobie m.in. maczety i granaty hukowe [zdjęcia]

2025-10-04, 09:47 Redakcja

Taki bojowy asortyment mieli przy sobie zatrzymani pseudokibice. / Fot. Materiały policji

W czwartek (2.10.2025) przy ul. Podgórskiej w Toruniu doszło do bójki. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, którzy w ciągu doby namierzyli jej uczestników.

Wczoraj (3.10.2025) w godzinach popołudniowych zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 15, 28 i 29 lat. Wszyscy są podejrzewani o udział w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi.



Mężczyźni są dobrze znani toruńskim kryminalnym, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze znaleźli przy nich przedmioty przypominające broń, a także petardy hukowe i maczety, które zostały zabezpieczone przez policyjnych techników.



Szczegółowe okoliczności tej sprawy będą przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet 8 lat pozbawienia wolności.