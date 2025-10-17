Pseudokibice pod lupą policji przed weekendowym meczem Zawiszy Bydgoszcz z Elaną Toruń

2025-10-17, 09:50 Marcin Kupczyk / Redakcja

Zatrzymano 25-letniego kierowcę, który prowadził pod wpływem amfetaminy. / Fot. ilustracyjna, Pixabay

W czwartek (16.10). policjanci zauważyli na terenie Torunia zwiększony ruch osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców m.in. bydgoskiego klubu. Jednego z nich zatrzymano.

Policja skontrolowała 5 pojazdów, którymi przemieszczało się 26 pseudokibiców z emblematami klubów z Bydgoszczy, Włocławka i Lęborka.



Funkcjonariusze nałożyli 6 mandatów oraz zatrzymali 25-letniego kierowcę, który prowadził pod wpływem amfetaminy. Dzięki tym działaniom na terenie miasta nie doszło do incydentów o charakterze chuligańskim.



Przypomnijmy - w sobotę (17.10.) w Bydgoszczy odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Elaną Toruń.