Bartosz Sz. i Denis Z. tymczasowo aresztowani po bójce pseudokibiców w Toruniu. Usłyszeli zarzuty [wideo]

2025-10-06, 17:54 Redakcja

Denis Z. (na zdjęciu w środku) został tymczasowo aresztowany. Taką samą decyzję podjął sąd w sprawie Bartosza Sz./fot.: KMP Toruń, zrzut ekranu

– Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafią Denis Z. i Bartosz Sz. – zdecydował Sąd Rejonowy w Toruniu. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Nie przyznali się do winy.

– Ustalono, że doszło do bójki pomiędzy trzema osobami. Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu postawił Denisowi Z. oraz Bartoszowi Sz. zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety, oraz przedmiotu przypominającego broń palną – mówi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.



– Denis Z. oraz Bartosz Sz. nie przyznali się do winy. Bartosz Sz. skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Natomiast Denis Z. złożył wyjaśnienia. Ustalono także, że w bójce brał udział również małoletni Natan S., prokurator wyłączył materiał przeciwko tej osobie do odrębnego postępowania i przekazał do sądu rodzinnego, celem przeprowadzenia postępowania w zakresie nieletnich – dodaje Ruta.



Natan S. już w sobotę (4 października) stanął przed sądem rodzinnym, który zastosował wobec niego środki wychowawcze.



Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w czwartek (2 października) wieczorem. Uczestnicy bójki zostali namierzeni i zatrzymani już następnego dnia. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nich przedmioty przypominające broń, petardy hukowe oraz maczety.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód.



Denisowi Z. i Bartoszowi Sz. grozi do ośmiu lat więzienia. Mężczyźni są dobrze znani toruńskiej policji, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Decyzja o ostatecznym wymiarze kary będzie należała do sądu.