Denis Z. i Bartosz S. na wolności. Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił wobec nich tymczasowy areszt

2025-10-29, 20:02 Monika Kaczyńska / Redakcja

Podczas zatrzymania trójki mężczyzn, kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu zabezpieczyli niebezpieczne narzędzia. / Fot. KMP Toruń

Jak podaje TVP Bydgoszcz to efekt zażaleń złożonych przez obrońców podejrzanych. Na początku października mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w bójce z użyciem niebezpiecznych narzędzi przy ul. Podgórskiej w Toruniu. Nie przyznali się do winy.

Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Obaj są dobrze znani toruńskiej policji, mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.



Trzeci z uczestników bójki - 15-letni Natan S. - stanął przed sądem rodzinnym, który zdecydował o przydzieleniu mu kuratora i zastosowaniu środków wychowawczych.