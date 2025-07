Dorobek życia oddała oszustom. Bydgoszczanka straciła 130 tysięcy złotych

2025-07-29, 13:32 Redakcja

Bydgoszczanka wierząc w realność inwestycji, zaciągnęła 60 tysięcy złotych kredytu, kolejne 20 tysięcy pożyczyła od członków rodziny. Łącznie w wyniku tego procederu straciła blisko 130 tysięcy złotych. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Kryminalni z bydgoskiego Błonia prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa, którego ofiarą padła 55-letnia mieszkanka Bydgoszczy. Kobieta dała się zwieść pozorom wiarygodnej internetowej inwestycji w efekcie czego straciła dorobek życia – prawie 130 tysięcy złotych.

Ze zgłoszenia oszukanej kobiety wynika, że wszystko zaczęło się od kliknięcia przez 55-latkę w link na stronie internetowej o tematyce inwestycyjnej. Po wypełnieniu danych osobowych na przekierowanej stronie, do bydgoszczanki zadzwoniła kobieta, która przedstawiła się jako doradca finansowy.

W trakcie rozmowy przekonała bydgoszczankę do założenia konta inwestycyjnego i dokonania kilku przelewów. Zgodnie z zapowiedzią do 55-latki zadzwonił później inny, rzekomy doradca finansowy, który namawiał kobietę do dalszego inwestowania.



55-latka, zgodnie z instrukcją, przekazała 60 tysięcy złotych w gotówce, mężczyźnie, który stawił się w pobliżu miejsca zamieszkania bydgoszczanki. Następnie pod pretekstem odblokowania konta oszust wskazał kobiecie jeden z bitomatów, do którego wpłaciła ponad 30 tysięcy złotych.

Kiedy bydgoszczanka zaczęła mieć wątpliwości, zapewniano ją, że wszystko przebiega zgodnie z procedurą. Postępując z dalszymi wskazówkami dokonała wpłaty kwoty w wysokości ponad 25 tysięcy złotych.



Bydgoszczanka, wierząc w realność inwestycji, zaciągnęła 60 tysięcy złotych kredytu, kolejne 20 tysięcy pożyczyła od członków rodziny. Łącznie w wyniku tego procederu straciła blisko 130 tysięcy złotych. Dopiero szczera rozmowa z bratem, któremu podała szczegóły całej sytuacji, uświadomiła jej, że padła ofiarą wyrafinowanego oszustwa.



Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie.



Policja apeluje: - Nie ufajmy obietnicom szybkiego zysku, oszustwa „na inwestycję” są jednymi z najczęstszych przestępstw internetowych. Pamiętajmy, prawdziwe firmy inwestycyjne nie wymagają przesyłania skanów dokumentów przez komunikatory, wpłat przez bitomaty czy instalowania zdalnych aplikacji,

w razie wątpliwości skonsultuj się z policją lub rodziną, zanim przekażesz komukolwiek swoje dane lub pieniądze.