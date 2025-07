„Sprzedawał” glukometry i komórki w Internecie. Klienci płacili, ale towaru nie dostali

2025-07-04, 12:50 Redakcja

W miniony wtorek bydgoscy policjanci zatrzymali 49-latka na terenie Torunia

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali mieszkańca Torunia, który dokonywał oszust za pośrednictwem portalu internetowego. Jego klienci stracili łącznie ponad 227 tys. złotych.

Mężczyzna na jednym z popularnych portali sprzedażowych zakładał fikcyjne sklepy, w których oferował do sprzedaży między innymi glukometry oraz telefony komórkowe. - Jak ustalili śledczy, podejrzany nie realizował zamówień, pomimo otrzymanych wpłat. Klienci, choć dokonywali przelewów, nie otrzymywali zakupionego towaru ani zwrotu pieniędzy, a rekompensaty wypłacane były przez operatora platformy – informuje kom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Cały czas jest to przedmiotem postępowania, do przestępstw dochodziło najprawdopodobniej od stycznia 2021 roku do czerwca 2025 roku. Funkcjonariusze udowodnili, że 49-latek uczynił sobie z procederu stałe źródło dochodu.



W miniony wtorek bydgoscy policjanci zatrzymali 49-latka na terenie Torunia. - Zatrzymany mężczyzna usłyszał od prokuratora zarzuty dotyczące oszustwa, gdzie wstępne szacunki wskazują, że łączna kwota strat przekracza 227 tysięcy złotych, co kwalifikuje czyn jako dotyczący mienia znacznej wartości. Wiąże się to też z zaostrzeniem kary. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego – informuje policjantka.



Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.