Bez klimatyzacji, ale z klimatem! Retro pociągi kursują przez nasz region

2025-07-25, 09:59 Tatiana Adonis/Redakcja

Na pokład składów retro prowadzonych przez lokomotywę spalinową będzie można wsiąść w ramach projektu „MAZURY 2025”/fot. www.turkol.pl

Stare pociągi na trzy dni wracają na tory. Specjalne składy turystyczne ruszyły na Mazury – także przez nasz region. W ramach trzydniowych wojaży przejadą między innymi przez Bydgoszcz, Wierzchucin i Grudziądz, odcinkami głównych i lokalnych linii kolejowych.

Wyprawę organizuje Turystyka Kolejowa TurKol.pl. Pociągi będą kursowały od dziś (25 lipca) do niedzieli (27 lipca). Na pokład składów retro prowadzonych przez lokomotywę spalinową można wsiąść w ramach projektu „MAZURY”. – Projekt realizujemy już od kilku lat – mówi Patryk Skopiec z TurKol.pl. – To projekty regionalne, jedziemy na Pogórze czy w Bieszczady, zawsze w lipcu wybieramy się [też] na Mazury i zazwyczaj przejeżdżamy właśnie przez okolice Bydgoszczy, Torunia – opowiada.



To także podróż sentymentalna – na tory wyjeżdża stary tabor. – Stara lokomotywa spalinowa, do tego wagony z lat 70. – 80., oczywiście kultowy Wars. Otwierane okna – w naszych wagonach nie ma klimatyzacji, ale jest klimat starej kolei – podkreśla.



Dodaje, że chętnych na taką podróż nie brakuje. Dziś przez Kujawsko-Pomorskie przejedzie m.in. pociąg „Spichlerz”, który o 8:57 wyjechał z Poznania. Na trasie: Inowrocław, Bydgoszcz, Wierzchucin, Laskowice i Grudziądz – gdzie uczestnicy mają dłuższy postój. Tu w cenie biletu odbędzie się podróż zabytkowym tramwajem po mieście. Z kolei pociąg „Warmia” ruszył z Olsztyna i przez Jabłonowo Pomorskie dotrze do Torunia.



Po południu z Grudziądza odjedzie pociąg „Klimek”, a następnie – „Żuławy”, który dotrze do Elbląga. Ostatni retro skład w ramach projektu „MAZURY 2025” przejedzie przez nasz region w niedzielę.



Organizatorzy informują, że internetowa rezerwacja miejsc została zakończona. Bilety będą dostępne w pociągach w dniu przejazdu, do wyczerpania limitu miejsc. Rozkład i więcej informacji na stronie www.turkol.pl.



A na wyprawę wybrała się także Tatiana Adonis: