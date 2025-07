Zarzut usiłowania zabójstwa dla kierowcy, który w Chełmnie wjechał w grupę ludzi

Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 62 w naszym regionie. Około 9:30 w Pikutkowie (między Włocławskiem… Czytaj dalej »

Dwie osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 15 w naszym regionie. Doszło do niego przed 10:00 w Elzanowie (między Toruniem a… Czytaj dalej »

W Bydgoszczy do niedzieli (13 lipca) trwa Festiwal Miłośników Kotów. To okazja do integracji i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim przekazania wiedzy… Czytaj dalej »

- Prokurator przyjął, że podejrzany działał również w celu spowodowania uszczerbku na zdrowiu. U dwóch małoletnich dziewcząt stwierdzono ciężkie obrażenia ciała - mówi Mateusz Wiśniewski, zastępca prokuratora rejonowego w Chełmnie. Prokuratura w niedzielę (13.07) przedstawiła 56-letniemu Zbigniewowi W. zarzut usiłowania zabójstwa pięciu osób przez celowe wjechanie i potrącenie ich na chodniku. W chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy i nie był pod wpływem narkotyków. Na razie nie wiadomo, jakie były jego motywy. Prokuratura nie informuje, jakie wyjaśnienia złożył. Wiadomo, że nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zbigniew W. jest rozwiedziony, zdobył wykształcenie zawodowe, posiada stałe miejsce zatrudnienia. W trakcie śledztwa będą wyjaśniane m.in. kwestie dotyczące stanu psychicznego 56-latka i ewentualnego jego wcześniejszego leczenia się. Za zarzucane podejrzanemu czyny grozi kara od 15 lat więzienia do dożywocia.

