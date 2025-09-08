56-letni kierowca, który celowo potrącił pięć osób w Chełmnie, dłużej zostanie w areszcie

2025-09-08, 20:12 Marcin Doliński/PAP

Do wypadku doszło 11 lipca/fot. materiały policji

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, Sąd Okręgowy w Toruniu przedłużył Zbigniewowi W. areszt tymczasowy o trzy miesiące.

56-latek spowodował wypadek 11 lipca. Pędząc ulicami Chełmna potrącił pięć osób - w tym dziecko, które spacerowały chodnikiem.



Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło na rynku w centrum miasta. Podejrzany od prawie dwóch miesięcy przebywa w areszcie.



Tymczasem, jak informowaliśmy, policja w Chełmnie poszukuje świadków wypadku. Proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek, a także kobietę i mężczyznę, którzy wchodzili z ul. Grudziądzkiej na ul. Rynek, prowadząc wózek z dzieckiem. Policja wskazuje, że każda informacja może się okazać istotna dla ustalenia okoliczności zdarzenia.