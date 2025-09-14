Kumulacja wypadków w Kujawsko-Pomorskiem. Ucierpiało pięć osób, w tym małe dziecko

2025-09-14, 15:24  Redakcja / Marcin Kupczyk
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Do godzin południowych na drogach było spokojnie, ale zmieniło się to w ciągu kilkudziesięciu minut. Dwa zdarzenia miły miejsce na autostradzie A1.

Najpierw w pobliżu miejscowości Grabkowo koło Kowala samochód osobowy uderzył w bariery oddzielające pasy ruchu, a potem dachował. Ranne zostały dwie osoby.

Kilkanaście kilometrów dalej - w pobliżu miejscowości Nowa Wieś - scenariusz podobny. Uderzenie w bariery. Skutek: trzy ranne osoby, w tym małe dziecko.

Trzecie zdarzenie odbyło się bez poszkodowanych między Strzyżawą a Czarnowem - na trasie Bydgoszcz- Toruń. Zderzyły się dwa samochody. Kolizja spowodowała krótkotrwałe utrudnienia w ruchu.

Warunki na drogach mogą się pogorszyć z powodu pogody. Kierowcy, zachowajcie ostrożność.

