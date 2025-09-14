Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

2025-09-14, 21:06 Redakcja

Olej zalega w okolicy miejscowości Grubno. Właśnie tam doszło do wypadku. Zderzyły się trzy pojazdy - dwa samochody osobowe i bus. Trzy osoby zostały poszkodowane - dwie trafiły do szpitali.

Jak poinformował nas Kasper Korczak, rzecznik chełmińskich strażaków, droga 91 jest zablokowana. W tej chwili strażacy zabezpieczają to miejsce - trwa usuwanie plamy. Według strażaków olej był rozlany - zanim doszło do wypadku. Plama ma długość około kilometra.



